LNOB pirmo reizi uzstāsies ievērojamā amerikāņu diriģente Kerija Linna Vilsone

11. janvārī Džakomo Pučīni operas "Bohēma" izrādē pie Latvijas Nacionālās operas orķestra pults pirmo reizi stāsies ievērojamā amerikāņu diriģente Kerija Linna Vilsone (Keri-Lynn Wilson). Galvenās lomas izrādē interpretēs Evija Martinsone, Raimonds Bramanis, Inga Šļubovska-Kancēviča, Rinalds Kandalincevs un Rihards Mačanovskis, portālu "Delfi" informē LNOB sabiedrisko attiecību vadītāja Irbe Treile.

Kerijas Linnas Vilsones starptautiskā karjera ilgst vairāk nekā divdesmit gadus, diriģējot tādus starptautisku atzinību guvušus orķestrus kā Losandželosas filharmonijas orķestris un Bavārijas Radio simfoniskais orķestris, kā arī uzstājoties pasaules labākajos opernamos, tostarp Karaliskajā Koventgārdena operā, Bavārijas Valsts operā, Lielajā teātrī, Vīnes Valsts operā u.c. Kerija Linna Vilsone absolvējusi Džuljarda skolu Ņujorkā, iegūstot maģistra grādu flautas spēlē un diriģēšanā. Savā radošajā darbībā diriģente pievēršas Verdi, Pučīni un krievu komponistiem, un viņas darbs tiek slavēts kā nevainojami izstrādāts un niansēts (The New York Times) un eleganti precīzs (The Telegraph).

Koncertos Vilsone ir diriģējusi Sanfrancisko simfonisko orķestri, Losandželosas filharmonijas orķestri, Vīnes kamerorķestri, Bavārijas Radio simfonisko orķestri, Krievijas Nacionālo orķestri, Prāgas filharmonijas orķestri, RAI Simfonisko orķestri, Ravinia festivāla orķestri, Sietlas simfonisko orķestri, Ildefransas Nacionālo orķestri, NDR Radio filharmonijas orķestri, Toronto simfonisko orķestri, Monreālas simfonisko orķestri u.c. Vilsones simfoniskais repertuārs ir plašs, bet diriģente specializējas Šostakoviča, Čaikovska, Mālera, Brāmsa un Bēthovena daiļradē.