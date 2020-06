LNSO aicina klausītājus klātienē un tiešsaistē tikties koncertā 'Mocarta.....'

Piektdien, 12. jūnijā, pulksten 19.00 notiks Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra (LNSO) koncerts "LNSO un Mocarta "Mazā nakts mūzika" vasaras vakarā", portālu "Delfi" informē LNSO pārstāvji.

Programmā skanēs Mocarta, Ķeniņa, Brāmsa un Stravinska skaņdarbi. Koncerta solists būs pianists Reinis Zariņš, savukārt diriģenti – Andris Poga un Guntis Kuzma.

Koncerts skanēs gan klātienē, gan tiešsaistē. Klātienē būs pieejamas 50 klausītāju vietas, bet koncerts būs pieejamas arī tiešsaistē. Digitālā biļete ļaus koncertu noskatīties līdz 20. jūnijam.

"Pateicoties valstī izsludinātajiem atvieglojumiem pasākumu apmeklēšanas jomā, priecājamies, ka ar klausītājiem jau atkal varam tikties klātienē – lai arī sākotnēji tikai ar 50 klausītājiem, ceram, ka jau drīzumā tas varētu būt liekāks cilvēku skaits. Lai iespēju klausīties koncertu nodrošinātu visiem interesentiem, joprojām paliekam arī pie tiešsaistes koncerta režīma. Koncerta programmā esam iekļāvuši vasaras noskaņai atbilstošus, atpazīstamus un arī mazāk zināmus, bet intriģējošus skaņdarbus. Ļoti priecājamies par iespēju atkal sadarboties ar lielisko pianistu Reini Zariņu. Tāpat jāmin, ka šis ir visnotaļ rets gadījums, kad vienā koncertā uz skatuves kāps abi orķestra diriģenti – Andris Poga un Guntis Kuzma." min LNSO direktore Indra Lūkina.

Pianists Reinis Zariņš ir viens no Latvijas ievērojamākajiem talantiem, dziļi pārdomātu interpretāciju meistars, spožs solists un prasmīgs kamermūziķis. Viņš muzicējis pasaules labākajās koncertzālēs — Amsterdamas Concertgebouw, Ņujorkas Kārnegī centra Veila zālē, Londonas Vigmorzālē, Maskavas Čaikovska zālē u.c. Reinis ir arī trīskārtējs Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts (2011, 2013, 2015).

Volfganga Amadeja Mocarta "Mazās nakts mūzikas" akordus pazīst pat tie, kam klasiskā mūzika ir sveša. Jo, interesants fakts, tās sākums ir viens no izplatītākajiem mobilo telefonu zvana signāliem pasaulē. Komponists darbu sarakstījis 1787. gadā. Autora dzīves laikā skaņdarbs palika manuskriptā, pirmo reizi to atskaņojot vairākas desmitgades pēc viņa nāves – 1827. gadā. Tam sekoja prātam neaptverama slava, kļūstot par pasaulē, domājams, atpazīstamāko Mocarta skaņdarbu.

Vācu komponists Johanness Brāms ir pieskaitāms pie pasaules nozīmīgākajiem simfoniķiem, kaut sarakstījis tikai 4 simfonijas. Daudzi no viņa darbiem kļuvuši par mūsdienu koncertu repertuāru pamatu. Interesanti, ka bezkompromisa perfekcionists Brāmss vairākus savus darbus iznīcināja, savukārt citus atstāja nepublicētus, mums liekot tikai nojaust, kādi citi izcili skaņdarbi slēpās viņa prātā. LNSO koncertā skanēs melodiskā un jautrā "Otrā serenāde Lamažorā op. 16".

Igors Stravinskis bija krievu komponists, diriģents un pianists, viens no izcilākajiem un ietekmīgākajiem 20. gadsimta mūzikas kultūras pārstāvjiem. Par spīti ģimenes profesionālajām iezīmēm – Stravinska tēvs bija solists Pēterburgas Marijas teātrī – komponists mūziku sācis apgūt tikai 9 gadu vecumā un 18 gados, pēc vecāku vēlēšanās, iestājies juridiskajā fakultātē. Vairākus gadus privāti mācījās pie toreizējā Pēterburgas konservatorijas pasniedzēja, slavenā komponista Nikolaja Rimska-Korsakova. Skaņdarbā "Koncerts klavierēm un instrumentu ansamblim" ir jūtama komponista domāšanas un rakstura pāreja no krievu uz eiropeisko mentalitāti, tā kā 1917. gada Krievu revolūcijas dēļ komponistam bija jābēg no Krievijas un jāpārceļas uz Parīzi, kur viņš ietekmējās no franču neo-katolisma kustības. Tajā mākslas darbi tika uztverti kā kārtības, formas, disciplīnas un, galvenokārt, darba un meistarības artefakts, nevis mākslinieka emocionālā izpausme.

Koncertā skanēs arī Kanādas latviešu komponista Tālivalža Ķeniņa "Pirmā simfonija". Trīsdesmit divu gadu vecumā komponists pārcēlās uz dzīvi Kanādā, kur bijis gan ērģelnieks un kora diriģents Svētā Andreja draudzē Toronto, gan Toronto universitātes Mūzikas fakultātes pasniedzējs, gan Kanādas Komponistu līgas vadītājs. 1959. gadā komponēto "Pirmo simfoniju" pirmo reizi atskaņo Indianopolis Sinfonietta, bet daudzus gadus vēlāk Latvijas klausītāji to dzird Imanta Rešņa vadītā Latvijas filharmonijas kamerorķestra lasījumā.

Biļetes uz klātienes koncertu iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs. Biļetes uz tiešsaistes koncertu iespējams iegādāties šeit. Tiešsaistes koncerta biļešu īpašnieki to varēs noskatīties www.lnso.lv un www.bilesuparadize.lv līdz 20. jūnijam. Līdz 20. jūnijam varēs iegādāties un noskatīties arī koncerta ierakstu.