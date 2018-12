LNSO Lielajā ģildē uzstāsies ar franču leģendu Kazadesī

Koncerta programmā skanēs Žorža Bizē, Morisa Ravela un Nikolaja Rimska-Korsakova skaņdarbi.

Žoržs Bizē ir franču komponists, kura slavenākais darbs ir opera "Karmena". 1875. gada martā notiek "Karmenas" pirmizrāde, un recenzijas ir graujoši sliktas. Vispārējais spriedums – šī opera ir amorāla. Tā paša gada maija beigās Bizē, būdams ne līdz galam izveseļojies no saaukstēšanās, izpeldas Sēnā un dažas dienas vēlāk dodas mūžībā. Mēnesi vēlāk "Karmena" beidzot piedzīvo triumfu un tiek atzīts Bizē ģēnijs. Žorža Bizē abas svītas "Arliete" veidotas no mūzikas, kas sacerēta Alfonsa Dodē (Daudet, 1840–1897) lugai. Lugas pamatā ir stāsts no paša Dodē krājuma "Vēstules no manām dzirnavām"(Lettres de mon moulin, 1869). Dodē stāsta pamatā ir patiess notikums. Ievērojama Provansas rakstnieka un leksikogrāfa Frederika Mistrāla (Mistral, 1830–1914) jauns radinieks nelaimīgas mīlestības dēļ izlēca pa logu un nositās. Mistrāls izstāstīja šo atgadījumu Dodē, un Dodē uzrakstīja noveli, līdz ar to abu rakstnieku draudzība bija galā.

Moriss Ravels, pēc Francijas autortiesību aģentūras "Sacem" ziņām, ir populārākais franču klasiskās mūzikas komponists. Ravels bija vitāls, švītīgs, kaprīzs, pedantisks, viņam bija daudz draugu, un vienlaikus viņš bija absolūts savpatis. Neapšaubāmi viens no nozīmīgākajiem 20. gadsimta komponistiem, kura viena no atpazīstamākajām partitūrām ir leģendārais "Bolero" (ko pats Ravels vispār neuzskatīja par mūziku). Klavierkoncerts Solmažorā, kas skanēs LNSO koncertā, ir brīnišķīgs apliecinājums šī franču komponista straujajam dzīvespriekam un žilbinošajai kompozīcijas tehnikai. Koncertā Ravels īsi pieskaras gan pats savām etniskajām saknēm (basku tautas mūzikas tēmas izmantojums), gan mauru skaniskajām pēdām Ibērijas pussalā un visvairāk džezam, kas tolaik fascinēja ne tikai Ravelu, bet visu Rietumeiropu.

Ar militāro floti saistītā ģimenē augušais Nikolajs Rimskis-Korsakovs labprātīgi devās studēt Jūras akadēmijā, veiksmīgi izturēja kursanta gala pārbaudījumus un, uz brālēna kuģa dienēdams, apbraukāja daļu pasaules. Tikai vēlāk nāca apjauta, ka mūzika varētu būt profesionāļa, ne tikai diletanta aicinājums, un Rimskis-Korsakovs kļūst par vienu no 19. gadsimta krievu mūzikas dižajiem milžiem. Simfoniskā svīta "Šeherezade" radās 1887./88. gada ziemā kā pēkšņa iecere pievērsties "1001 nakts pasakām". "1001 nakts pasakās" tiek stāstīts par daiļo Šeherezādi, kas pateicoties savam šarmam un pasakām palikusi dzīve pēc attiecībām ar sultānu, lai gan ierasti sultāns greizsirdības dēļ pēc nakts ar kādu sievieti no nogalinājis. Koncerta laikā Šeherezādi iemiesos vijoles solo, bet sultāna emocijas atspoguļos sitaminstrumenti.

