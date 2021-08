'LNSO Vasarnīca' – koncerts 'LNSO, Bigbends un Intars Busulis'. Video tiešraide noslēgusies

Nedēļas nogalē, no 20. līdz 22. augustam Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors" norisinās ikgadējais Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) rīkotais festivāls "LNSO Vasarnīca". 22. augustā pulksten 17 tiešraidē piedāvajām baudīt festivāla koncertu "LNSO, Bigbends un Intars Busulis".

Latgales vēstniecības "Gors" Lielajā zālē diriģenta Gunta Kuzmas vadībā uz vienas skatuves varēs redzēt LNSO, Latvijas Radio bigbendu un Intaru Busuli. Šajā programmā tiks atskaņota simfodžeza milža Djūka Elingtona kompozīcija "Black, Brown and Beige", džeza hiti "Fly Me to the Moon" un "I am Fool to Want You", kā arī Kārļa Lāča dziesmas "Brīvdiena", "Dejo vientulību", "Viss ir iespējams" un "Miglas rīts" Intara Busuļa izpildījumā.

"Šajā koncertā dziedātājs Intars Busulis skatītājiem atklāsies no neierastas puses, tā kā programma veidota simfodžeza stilā. Domāju, ka daudziem šie skaņdarbi Intara izpildījumā sagādās patīkamu pārsteigumu. Sevišķu intrigu koncertā raisa ģitārista un komponista Matīsa Čudara speciāli festivālam radītais jaundarbs ģitārai un orķestrim "biezi plāni"," atzīmē LNSO direktore Indra Lūkina.

"LNSO vasarnīca" ir LNSO vasaras festivāls ar klasiskām un neakadēmiskām programmām. Festivāla ideja – doties prom no galvaspilsētas tuvāk citu Latvijas koncertzāļu klausītājiem. Festivāls iepriekš skatītājus priecējis gan Cēsīs, gan Ventspilī, bet septītajā norises gadā tas atgriežas Rēzeknē, kur festivāls iepriekš norisinājies divreiz.