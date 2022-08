'LNSO Vasarnīcā' uzstāsies operdziedātāja ar rokzvaigznes dvēseli - Emīlija D'Andželo

Festivāla "LNSO vasarnīca" noslēgumā, 21. augustā, Ventspils koncertzālē "Latvija" uz skatuves kāps klasiskās mecosoprāns Emīlija D'Andželo (Emily D'Angelo), dēvēta arī par operdziedātāju ar rokzvaizgnes dvēseli.

Vien 28 gadu vecumā D'Andželo regulāri viesojas labākajos pasaules opernamos. No daudzām citām savām kolēģēm viņa atšķiras ar oriģinālo skaņdarbu izvēli, neatkarīgo domāšanu, robežu neatzīšanu un palaikam arī ar personīgo stilu, uz skatuves nereti kāpjot, piemēram, armijas zābakos. Kopā ar LNSO viņa dziedās dziesmas no sava debijas albuma "enargeia" un Albana Berga vokālo ciklu. Koncerta diriģents būs Ainārs Rubiķis.

Kā "Delfi" vēsta festivāla "LNSO Vasarnīca" rīkotāji, Emīlija D'Andželo ir jauna operdziedātāja, kura nepakļaujas noteikumiem. "Lai gan viņa tiek augstu novērtēta par Mocarta, Hendeļa un Rosīni interpretācijām, neviens no šiem komponistiem nav iekļauts viņas neparastajā debijas albumā "enargeia", kura skaņdarbus dzirdēsim "LNSO vasarnīcā". Māksliniece tajā izpilda "Oskaru" ieguvušās Hilduras Gudnadotiras (Gudnadóttir), viduslaiku mūķenes svētās Bingenes Hildegardes (Hildegard von Bingen), Misijas Mazoli (Mazzoli) un Sāras Kirklendas-Snaideres (Kirkland Snider) skaņdarbus," raksta organizatori.

Albums iekļuvis National Public Radio 2021. gada TOP 50. Savukārt Canadian Broadcasting Corporation to atzina par 2021. gada labāko Kanādas klasiskās mūzikas albumu. Kā saka pati māksliniece — klavieru pavadījumā viņai patīk izmēģināt jaunas kompozīcijas un opusus, kas neskan bieži.

Ventspilī varēs dzirdēt "enargeia" dziesmas Berlīnē dzīvojošā somu komponista Jarko Rīhimeki (Riihimäki) aranžējumā. "Esam pagodināti, ka tieši "LNSO vasarnīcā" piedzīvosim šo aranžiju pirmatskaņojumu uz skatuves," raksta LNSO pārstāvji.

No 2016. līdz 2018. gadam D'Andželo guvusi panākumus daudzos starptautiskos konkursos, tostarp Ņujorkas Metropoles operas konkursā, Kanādas Operas konkursā, Džordža Londona konkursā, Gerdas Lisneres konkursā, Insbrukas baroka konkursā un "Operalia" konkursā, kurā tika gūta vēsturiska uzvara, iegūstot balvas četrās konkursa kategorijās.

Emīlija D'Andželo uz skatuves kāps kopā ar Latvijas diriģentu Aināru Rubiķi, kurš noslēdzis karjeras posmu kā Berlīnes Komiskās operas muzikālais vadītājs un gatavojas nākošās sezonas notikumiem: Verdi "Aīdas" iestudējumam Monpeljē operā, "Borisa Godunova" iestudējumam Insbrukā un koncertiem Insbrukā un Adelaidā.

21. augusta koncertā skanēs arī Albana Berga "Septiņas agrīnās dziesmas". Bergs līdzās Arnoldam Šēnbergam un Antonam Vēbernam ir viens no Jaunās Vīnes skolas pārstāvjiem — sava laika modernists ar romantiķa garu. Cikls sarakstīts no 1905. līdz 1908. gadam, kad Berga skolotājs bijis Arnolds Šēnbergs. Šajā skaņdarbā nevar nepamanīt atsauces uz citu tajā laikā zināmu mūziķu darbiem, no kuriem ietekmējies komponists, — Rihardu Štrausu un Klodu Debisī.

Festivāla "LNSO vasarnīca" vakara koncertu (arī koncerta "Operdīva Emīlija D'Andželo un LNSO") laikā koncertzālē notiks iesaistošās mūzikas studijas "Orff" bezmaksas nodarbības bērniem. Pasniedzēja Rebeka Busule parūpēsies par mazākajiem ģimenes locekļiem, ļaujot vecākiem mierīgi baudīt koncertu.

"LNSO vasarnīca" ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vasaras festivāls, kurā vienkopus satiekas akadēmiskā un neakadēmiskā mūzika. Festivāla galvenā iecere ir doties prom no galvaspilsētas tuvāk Latvijas reģionālo koncertzāļu klausītājiem. "Vasarnīca" iepriekš skatītājus priecējusi gan Cēsīs, gan Rēzeknē, bet astotajā norises gadā tā atgriežas Ventspilī, kur festivāls norisinājās arī 2020. gadā.

Šogad notikuma īpašie viesi ir arī pianists Andrejs Korobeiņikovs un par popmūzikas princi dēvētais Šons Nikolass Sevidžs. Koncertus diriģēs Andris Poga, Guntis Kuzma un Ainārs Rubiķis. Tradicionāli festivālā plānota īpaša programma bērniem un jauniešiem: mazākos klausītājus LNSO aicina uz muzikālu meistarklasi, kā arī pasaku ģimenei "Kaķpēdiņu skola", savukārt jauniešiem sagatavots jauniestudējums – laikmetīgās dejas izrāde "Tīklā" ar komponista Riharda Zaļupes mūziku, Artūra Dīča dramaturģiju, Lienes Gravas horeogrāfiju un Līgas Zepas vizuālajiem risinājumiem.

Biļetes uz "LNSO Vasarnīca" koncertiem iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.