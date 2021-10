Londonā atvērts Deividam Bovijam veltīts veikals

Par godu rokmūzikas hameleona Deivida Bovija gaidāmajai 75 gadu jubilejai Londonā atvērts māksliniekam veltīts "pop-up" veikals. Tas atrodas Meifēras rajonā, netālu no vietas, kur tika uzņemtas fotogrāfijas leģendārajam 1972. gada albumam "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars".

Veikalā ir nopērkami ierobežotā skaitā izdoti ieraksti, dažādi suvenīri, aplūkojamas fotogrāfijas un ar Deividu Boviju saistītas instalācijas. Veikals būs atvērts līdz 2022. gada sākumam, kad arī tiks svinēta Bovija jubileja. Veikals ir daļa no mākslinieka 75. jubilejas svinībām, kas ar dažādiem pasākumiem norisināsies visu 2022. gadu.

Viens no pirmajiem veikala apmeklētājiem bija producents Nils Rodžerss, kurš strādājis arī ar vienu no komerciāli veiksmīgākajiem Bovija albumiem "Let's Dance". Viņš pauda sajūsmu par to un norādīja, ka tā sortimentā esot tādas lietas, kādu nav pat viņam.

Kā vēsta BBC, Rodžerss arī atzinis, ka sadarbība ar Deividu Boviju bijusi izcilākās darba attiecības, kādas viņam jebkad bijušas.

Līdzīgs veikals šajās dienās atvērts arī Ņujorkā, Soho rajonā, netālu no vietas, kur Bovijs pavadīja sava mūža pēdējos gadus un radīja pēdējo albumu "Blackstar".

Deivida Bovija 75. dzimšanas diena būs 2022. gada 8. janvārī. Dienu pirms tam klajā nāks albums "Toy", kas līdz šim oficiāli nav ticis izdots. Tas tika ierakstīts 2001. gadā, 2011. gadā tika nopludināts internetā, bet nu – 2022. gadā beidzot iznāks oficiāli.

Jau ziņots, ka Deivids Bovijs mūžībā devās 2016. gada 10. janvārī, dažas dienas pēc savas 69 jubilejas.