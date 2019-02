Losandželosā pasniegtas 'Grammy' balvas labākajiem mūziķiem un ierakstiem

10. februārī Losandželosā pasniegtas ikgadējās ASV ierakstu industrijas balvas "Grammy", kopumā godinot mūziķus un ierakstu industrijas darbiniekus vairāk nekā 80 kategorijās. Jau šobrīd šī gada ceremonijā nosaukta par vēsturisku, ko lielā daļā svarīgāko kategoriju uzvarējušas sievietes. Ceremonijā, kas notika 61. reizi, ar iepriekš neizziņotu runu uzstājās Mišele Obama, bet pasākumu vadīja dziedātāja Ališa Kīza.

Tiesa, neskatoties uz sieviešu īpatsvaru šā gada laureātu vidū, divās no četrām galvenajām kategorijām "Grammy" balvu saņēmis reperis Childish Gambino. Ar "This Is America" viņš uzvarējis kategorijā "Labākā dziesma", kas ir pirmā hiphopa dziesma "Grammy" vēsturē, kas saņem šo titulu. Tāpat ar šo dziesmu viņš uzvarējis kategorijā "Gada ieraksts".

Reperis novērtēts arī kategorijā "Labākā repa performance", kā arī "Labākais mūzikas video". Pats Childish Gambino uz ceremoniju nebija ieradies.

Kategorijā "Labākais albums" pie "Grammy" balvas tikusi amerikāņu popkantrī dziedātāja Keisija Masgreivsa ar "Golden Hour". Viņa uzvarējusi arī kategorijās "Labākais kantrī solo sniegums", "Labākā kantrī dziesma" par "Space Cowboy" un "Labākais kantrī albums" par "Golden Hour".

Viena no četrām galvenajām kategorijām ir arī "Labākais jaunais mākslinieks". Tajā šogad uzvaras laurus plūkusi Dua Lipa. Ceremonijā dziedātāja uzstājās kopā ar roka kategorijās nominēto un uzvarējušo mākslinieci Anniju Klarku jeb "St.Vincent".

Savā pateicības runā Dua Lipa pauda, ka jūtas pagodināta, par tik daudz "Grammy" balvai nominētām sievietēm. Viņasprāt, šis fakts padara šo gadu īpaši zīmīgu balvas pasniegšanas vēsturē.

Dua Lipa tāpat uzvarējusi kategorijā "Labākais deju mūzikas ieraksts" par dziesmu "Electricity".

Pie trim "Grammy" balvām tikusi dziedātāja Lady Gaga, kura par dziesmu "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)" saņēmusi zeltīto gramofonu kategorijā "Labākais popmūzikas solo priekšnesums", bet par filmā "A Star is Born" skanošo dziesmu "Shalow" kopā ar Bredliju Kūperu viņa laurus plūkusi kategorijā "Labākā popmūzikas dueta vai grupas uzstāšanās". Tāpat "Shalow" saņēmusi "Grammy" kategorijā "Labākā vizuālajiem medijiem rakstītā dziesma".

Atgādinām, ka 10. februārī arī Londonā, BAFTA ceremonijā, filmas "A Star is Born" skaņu celiņš saņēmis balvu kategorijā "Labākā filmas mūzika".

Dziedātāja Ariana Grande, kura arī nebija ieradusies uz ceremoniju, uzvarējusi kategorijā "Labākais popmūzikas vokālais albums", savukārt kategorijā "Labākais deju un elektroniskās mūzikas albums" uzvarējis dueta "Justice" darbs "Woman Worldwide".

Kategorijā "Labākais roka sniegums" "Grammy" pieškirts bijušajam grupu "Soundgarden" un "Audioslave" līderim, nelaiķim Krisam Kornelam par dziesmu "When Bad Does Good", savukārt kategorijā "Labākais metālmūzikas sniegums" uzvarējusi grupa "High On Fire" ar "Electric Messiah".

Par labāko roka dziesmu atdzīta St.Vincent ar "Masseduction", bet kategorijā "Labākais roka albums" – grupa "Greta Van Fleet" ar "From The Fires".

Mūziķis Beck ar "Colours" uzvarējis kategorijā "Labākais alternatīvās mūzikas albums".

Šā gada nomināciju līderis Kendriks Lamārs ar "King's Dead" uzvarējis kategorijā "Labākais repa sniegums".

Savukārt otrs nomināciju līderis Dreiks pie balvas ticis kategorijā "Labākā repa dziesma" ar "God's Plan".

Cardi B ir pirmā sieviete, kura uzvarējusi kategorijā "Labākais repa albums" ar "Invasion of Privacy".

Jau ziņots, ka šogad jau trešo gradu pēc kārtas "Grammy" balvu saņēma latviešu diriģents Andris Nelsons un viņa vadītais Bostonas simfoniskais orķestris, kas triumfēja kategorijā "Labākais orķestra sniegums" par 2018. gada vasarā izdoto albumu "Shostakovich: Symphonies Nos. 4 & 11". Tāpat šis darbs saņēmis "Grammy" kategorijā "Vislabāk producētais klasiskās mūzikas albumus".

Uzvarētāji galvenajās kategorijās:



Gada ieraksts

Childish Gambino "This is America";

Gada albums

Keisija Masgreivsa "Golden Hours";

Gada dziesma

Childish Gambino "This is America";

Gada jaunais mākslinieks

Dua Lipa

Ar visu "Grammy" saņēmēju sarakstu var iepazīties balvas mājaslapā.