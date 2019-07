LP koncertu Siguldā iesildīs dziedātāja ANNNA

Otrdien, 2. jūlijā, Siguldas pilsdrupu estrādē ar koncertu atgriežas LP jeb Laura Pergoliccim, kuru iesildīs mūzikas producente un dziedātāja ANNNA, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji no "L Tips Agency".

"ANNNAs mūzika ir kas jauns, svaigs un neparasts: neskaitāmi vokālie elementi un dziesmu teksti parāda viņas domu klusos ūdeņus. ANNNA šovasar izlaiž albumu ar viļņojošām melodijām. Iedvesmojoties no tādiem mūziķiem kā "The XX" un "Florence and the Machine", viņas dziesmas svārstās no lēniem, alternatīviem gabaliem līdz pat lipīgām indie pop melodijām, kurām gribas tikai dziedāt un griezties līdzi," raksta rīkotāji.

28. jūnijā klajā nāca ANNNAs jaunākais singls "The One That Got Away", kas tika sarakstīts kopā ar Uku Moldau un Kasparu Ansonu "RīgaLive" nometnes ietvaros vienas dienas laikā. Šī būs ANNNAs debija uz Latvijas skatuves.

Savukārt LP plaši iepazīta ar superhitu "Lost On You" (straumēta vismaz 500 miljonu reižu un "YouTube" vietnē videoklips vērots gandrīz 250 miljonu reižu), tagad Laura dziesmu kontu papildinājusi ar nu jau piekto pilnapjoma albumu "Heart To Mouth". LP stāsta, ka to tā nosaukusi, jo brīdī, kad viņa nākusi klajā ar savām melodijām, jutusi: "[..] tiešu saikni starp sirdi un muti. Vai tās ir bēdīgākas dziesmas vai lielas himnas, tās visas nāk no vienas un tās pašas vietas."

Jaunā albuma vārdā nodēvēta visa turneja, līdz ar to koncertprogrammā papildus jau labi pazīstamajiem hitiem "Lost On You", "Muddy Waters", "Strange", "When We're High", "Other People", "Tightrope" u.c. izskanēs arī jaunie "Girls Go Wild", "Shaken", "Special" un "Recovery".

Vakara plāns:

Pulksten 19.00 – ieeja pasākumā

Pulksten 20.15–21.00 – ANNNA

Pulksten 21.30 – LP

Biļešu iepriekšpārdošana "Biļešu servisa" kasēs un internetā.