LSO 'Liepājas vasaru' atklās ar rokmūzikas leģendu koncertu

27. jūlijā pulksten 18 koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO) diriģenta Gintara Rinkeviča vadībā ar roka klasikas programmu atklās festivālu "Liepājas vasara", kas ar septiņiem koncertiem norisināsies līdz 23. augustam, portālu "Delfi" informē LSO pārstāvji.

Festivāla atklāšanas koncertā pasaulslavenas roka balādes skanēs gan latviešu solistu Daumanta Kalniņa un Ata Ieviņa, kā arī Lietuvā pazīstamā Jeronima Miļus izpildījumā.

Koncerta programmā iekļautas leģendāras dziesmas no Billija Aidola, "Queen", "Deep Purple", "Depeche Mode", Braiena Adamsa, "Metallica", Džona Bon Džovi, "Kiss", "Limp Bizkit", "ZZ Top", "U2", "Midnight Oil", "Rag'n'Bone Man", "Status Quo", "Scorpions" un Ozija Osborna repertuāra.

Līdzvērtīgi koncerti Gintara Rinkeviča vadībā ar lielu sajūsmu uzņemti arī Lietuvā. "Šo izpildītāju mūzika izgaismo veselu mūzikas laikmetu, kas izveidoja vairāku paaudžu muzikālo gaumi. Lielākās auditorijas, miljoniem pārdoto ierakstu un fanu pūļi visā pasaulē – tas viss apliecina to, ka šie mūziķi bija nozīmīgi kultūras vēstures elementi. Viņu dziesmas kļuva par katra mūzikas mīļotāja dzīves sastāvdaļu, un to dziesmu tekstus no galvas vēl joprojām dzied tūkstošiem cilvēku. Nav pārsteigums, ka mūzikas kritiķi šaubās, vai pasaule maz kādreiz vēl piedzīvos tāda līmeņa māksliniekus. Šajā koncertā klausītājiem būs iespēja to visu piedzīvot dzīvajā!" saka maestro Gintars Rinkevičs.

Festivāls "Liepājas vasara", ko ik gadu organizē Liepājas Simfoniskais orķestris, ir leģendārā vasaras simfoniskās mūzikas cikla "Liepājas vasara" garīgais mantinieks un turpinājums. Gadu desmitiem Liepājā, Jūras parka brīvdabas estrādē siltajās vasaras dienās liepājnieki un kūrviesi ar visām ģimenēm varēja baudīt simfoniskās mūzikas koncertus. Tālajā 1783. gadā šo iniciatīvu aizsācis toreizējais Kurzemes hercogs Pēteris Bīrons. Pēdējos gados festivālā skanējuši tādi skaļi vārdi kā Giora Feidmans, Gidons Krēmers un "Kremerata Baltica", Avi Avitals, Tokiko Kato, Maija Kovaļevska un vēl citi.

Plašāka informācija par festivāla "Liepājas vasara" koncertiem atrodama LSO mājaslapā.