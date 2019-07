LTV varēs sekot līdzi starptautiskā konkursa 'Eirovīzijas koris' sacensībai

Šā gada 3. augustā Zviedrijas pilsētā Gēteborgā tiks aizvadīts otrais starptautiskais amatierkoru konkurss "Eirovīzijas koris2019". Latviju pārstāvēs Babītes novada jauktais koris "Maska" diriģenta Jāņa Ozola vadībā. Starptautiskajai sacensībai un Latvijas pārstāvju panākumiem sekos līdzi Latvijas Televīzija, piedāvājot pasākuma tiešraidi.

Korim "Maska" Gēteborgā būs jāsacenšas kolektīviem no Beļģijas, Dānijas, Vācijas, Norvēģijas, Skotijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Šveices un Velsas. Atšķirībā no konkursa "Eirovīzijas gada koris", kas 2017. gadā tika aizvadīts Rīgā, Gēteborgā uzvarētājs tiks noteikts divās kārtās.

Pirmajā kārtā visi desmit kori izpildīs četras minūtes garu a capella priekšnesumu. Pēc tam žūrija apspriedīsies un dalībai fināla kārtā izvirzīs trīs korus. Finālistiem būs jāizpilda īpaši finālam sagatavota četras minūtes gara a capella programma.

Uzvarētājus noteiks profesionāļu žūrija. Žūrijas priekšsēdētājs būs britu komponists Džons Raters (John Rutter), kurš darbojās žūrijā jau pirms diviem gadiem Rīgā. Žūrijā būs arī zviedru dziedātāja Katarina Henrisone (Katarina Henryson), kura ir viena no pasaulslavenās a capella grupas "The Real Group" dibinātājām, kā arī "mūsdienu a capella mūzikas tēvs" Dīks Šarons (Deke Sharon), kurš ir vairāku grāmatu par a capella dziedāšanu autors, producējis virkni atzītu a capella mūzikas albumu un pasaulsaveno šovu "The Sing-Off", kā arī rūpējies par mūziku filmā "Pirmklasīgās" ("Pitch Perfect"). Konkursa "Eirovīzijas koris2019" uzvarētājs saņems ne vien uzvarētāja titulu, bet arī iespēju nākamgad doties uz Pasaules koru olimpiādi Beļģijā.

"Zīmīgi, ka Latvijas Televīzija ir ne vien šī konkursa dibinātāja, bet mums arī dota iespēja darboties pie tā tālākās attīstības. Šoreiz skatītājiem tiks piedāvāta cita pasākuma dramaturģija - pusfināls un fināls," stāsta LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle. Viņa cer, ka nākotnē būs iespējams arī skatītāju balsojums. "Galu galā koru mērķis ir uzrunāt pēc iespējas plašāku auditoriju, un šogad konkursā būs lielāka populārās mūzikas klātbūtne. Gaidāma tiešām krāšņa priekšnesumu buķete, savukārt scenārijā iekļautas gan leģendārās grupas "ABBA", gan mūsdienīgā Aviici kompozīcijas," atklāj Ieva.

Neskatoties uz darbīgo jūliju un to, ka koris šobrīd devies savā vēsturē vērienīgākajā turnejā uz Japānu, dziedātāji konkursam ir gatavi. Konkursam sagatavoti divi Lauras Jēkabsones skaņdarbi, kuros mūsdienīgā skanējumā ietverti latviešu folkloras elementi. Pirmajā kārtā "Maska" izpildīs skaņdarbu "Pērkontēvs", kas tika komponēts pagājušajā vasarā notikušajiem "Dziesmu kariem" un palīdzēja korim iegūt pirmo vietu. Ar to koris arī pieteicās dalībai koru Eirovīzijas atlasē. Nacionālās atlases žūrijas pārstāvis, diriģents Kaspars Ādamsons pēc atlases atzina, ka korapriekšnesumā jūtams mitoloģisks spēks, ko paspilgtina tautiskā dziedāšanas maniere, kas arī klausītājiem Eiropā ļaus sadzirdēt latvisko tradīciju spēku. Ja koris "Maska" iekļūs konkursa finālā, viņi izpildīs pirmatskaņojumu – Lauras Jēkabsones "Nāc, Dieviņi!".

Aizvadītās nedēļas nogalē koris 35. starptautiskajā Takarazukas kamerkoru konkursā ieguva ne vien zelta godalgas renesanses un laikmetīgās mūzikas kategorijās, bet arī Grand Prix. Tomēr ar šiem panākumiem kora tūre Japānā nenoslēdzas un priekšā vēl vairāki koncerti un dalība Otrajā starptautiskajā Tokijas koru konkursā, kas ir viens no jaunizveidotā Pasaules koru Grand Prix posmiem. Latvijā koris atgriezīsies vien 29. jūlijā, lai jau 31. jūlijā dotos ceļā tālāk – uz Gēteborgu.