LU Jauno mūzikas grupu konkursā 'Hadrons 2020' uzvarējusi grupa 'Effekts'

Pagājušajā nedēļā, 21. maijā, noslēdzās ikgadējais Latvijas Universitātes jauno grupu konkurss "Hadrons", kurā šogad uzvarēja LU Ķīmijas fakultāti pārstāvošā apvienība "Effekts", portālu "Delfi" informē konkursa rīkotāji no Radio NABA.

Konkursa fināls notika tiešraidē no Latvijas Radio 1. Studijs, kur sacentās sešas LU jaunās studentu grupas. Sīvā konkurencē godpilno pirmo vietu ieguva LU Ķīmijas fakultāti pārstāvošā apvienība "Effekts", otrā vieta un visaugstākais skatītāju novērtējums pēc balsojuma lsm.lv tika grupai "audru" (LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte), bet trešā - "Tavas māsas nāsis" (LU Humanitāro zinātņu fakultāte).

Konkursa finālā uzstājās sešas jaunās grupas – "Effekts", "audru", "Tavas māsas nāsis", "The BIG Deal", "Embark" un "Advanced Blue".

Grupa "Effekts" ir jauna muzikāla, performatīva apvienība, kas sevi parādījusi dažādos studentu rīkots pasākumos un ieguvusi skatītāju uzmanību. Kā paši par sevi saka, "grupa "Effekts" ir muzikāla specvienība, kas mūzikā stāsta par tuvību, attiecībām, narkotikām un visu pārējo, ko viņi nav pieredzējuši. Darbojas pieaugušo cilvēku izklaides industrijā. Patīk eksperimenti."

Konkursu Radio NABA sadarbībā ar Latvijas Universitātes Studentu padomi organizē jau piecpadsmito gadu un tas ir kļuvis par daudzu studentu mūzikas grupu pirmo nopietno soli muzikālajā laukā. Konkurss notiek jau piecpadsmito gadu un kopumā tajā piedalījušās vairāk nekā 300 grupas. Iepriekšējo gadu uzvarētājas – "Nostra", "Cellar Cat", "The Creek", "MMMM", "Chomsky Chess Club", "Nē", "DJ Krankenwagen", "Nepilngadīgā Anna", "Starmetis", "Das Sonntags Legion", "The Movies" (vēlāk "Tribes of The City"), "Ēnu kaleidoskops" un citas.

Konkursam varēja pieteikties ikviena mūziķu grupa, individuālie izpildītāji vai projekti, kuros ir iesaistījies vismaz viens Latvijas Universitātes studējošo pārstāvis, un kas nav izdevuši pilna garuma albumus. Konkursa finālā šogad tika pārstāvētas Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte (ar divām apvienībām), Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte. Grupu sastāvu papildināja arī jaunieši no citām augstskolām, kā arī bijušie un topošie studenti.

Konkursa uzvarētājam tiek piešķirts apmaksāts ieraksta laiks studijā "Ierakstu Māja", iespēja uzstāties festivālā "Laba daba", festivālā "Bildes", LU jauno studentu svētkos "Aristotelis". Papildu uzvarētājam tiks nodrošināts īpašs atbalsts Radio NABA ēterā, portālā LSM.lv un jauna videoklipa veidošanā.

Šī gadā konkursa žūriju veidoja Madars Štramdiers ("Radio Naba", festivāls "Laba daba"), Juris Kaukulis (mūziķis, grupas "Dzelzs vilks", "Nakts arāji", "Jauno Jāņu orķestris"), Uldis Rudaks (mūzikas apskatnieks, "Radio Naba" raidījumu vadītājs), Raimonds Lagimovs (mūziķis, grupas "Inokentijs Mārpls", "Amorālā psihoze", "Radio Naba" raidījumu vadītājs), Tija Auziņa (festivāla "Bildes" vadītāja), Roberts Buivids (Latvijas Radio raidījumu vadītājs), Jānis Eglītis (skaņu režisors, studijas "Ierakstu Māja" vadītājs) un LU Studentu padomes pārstāves – Laura Šīraka, Aleksandra Moskaļenko.