LU Lielajā aulā izskanēs Imanta Kokara koru koncerts 'Saule pasaulei'

Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā 2. maijā pulksten 19.30 notiks Imanta Kokara koru koncerts "Saule pasaulei", kas ir daļa no starptautiskā koru konkursa "Rīga dzied", informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Indra Vilipsone.

Ieeja Kokara koru koncertā ir ar ielūgumiem, kas var tikt izņemti "Biļešu paradīzes" kases. Tāpat pulksten 19.30 koncertzālē "Ave Sol" izskanēs koru sadraudzības koncerts.

2. maija konkursa programmā plānots, ka LU Lielajā aulā no pulksten 14 līdz 18 sacentīsies bērnu kori, bet no pulksten 15 līdz 17.30 – kori sakrālās mūzikas kategorijā.

Kā ziņots, lai piedalītos konkursā "Rīga dzied", šogad galvaspilsētā ieradušies 26 kori no 11 pasaules valstīm – Vācijas, Itālijas, Baltkrievijas, Somijas, Japānas, Norvēģijas, Krievijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Turcijas. Latviju konkursā pārstāv pieci koru kolektīvi.

Konkursa programmas turpinājumā piektdien, 3. maijā, no pulksten 14.30 līdz 17.30 un no pulksten 19.30 līdz 21.30 norisināsies koru jaukto un viendabīgo koru sacensības LU Lielajā aulā. Tāpat no pulksten 14.30 līdz 17 Sv. Pētera baznīcā uzstāsies kori sakrālās mūzikas kategorijā, bet pulksten 10 un 19.30 koncertzālē "Ave Sol" izskanēs koru sadraudzības koncerti.

Sestdien, 4.maijā, no pulksten 11.00 līdz 13.30 LU Lielajā aulā kori izpildīs folkloras skaņdarbus, bet pulksten 15 norisināsies konkurss "Imanta Kokara kora balva". Starp šiem notikumiem un noslēguma koncerta pulksten 19.30 Kongresu namā izskanēs arī sadziedāšanās pie Brīvības pieminekļa un sadraudzības koncerts Vērmanes dārzā.