Luksemburgas premjers uz NATO samitu ieradies ar 'Depeche Mode' lidmašīnu

Luksemburgas premjers Ksavjē Betels ar delegāciju uz NATO samitu Lietuvas galvaspilsētā Viļņā ieradies ar savdabīgi noformētu lidmašīnu. Uz tās sāniem redzams sarkans galvaskauss un abreviatūra DM MM. Acīgākie mediji un arī fani tajā sazīmējuši populārās britu grupas "Depeche Mode" aktuālās turnejas "Memento Mori" vizuālo noformējumu.

"Liels, sarkans galvaskauss uz lidmašīnas ar kuru lido mazā, miermīlīgā Luksemburga," "Twitter" rakstīja aģentūras AP žurnālists Filips Krauters.

Kā norāda medijs "Politico", tā tiešām ir tā pati lidmašīna, ko šajā pasaules turnejā izmanto Deivs Gahans un Martins Gors ar komandu.

Līdz ar Ksavjē Betelu Viļņā ar "Depeche Mode" lidmašīnu otrdien, 11. jūlijā, ieradušies arī Luksemburgas ārlietu ministrs Žans Aselborns un Aizsardzības ministrs Fransuā Baušs.

Kā raksta "Politico", lielā pieprasījuma dēļ šobrīd nav bijušas pieejamas pietiekami daudz privāto lidmašīnu, tāpēc Luksemburgas amatpersonām bijis jāņem tas, kas bijis pieejams, un tā izrādījusi ar grupas "Depeche Mode" simboliku rotātā lidmašīna.

Jau vēstīts, ka pēc piecu gadu pārtraukuma šogad grupa "Depeche Mode" nu jau jau kā duets (grupas trešais dalībnieks Endijs Flečers mūžībā devās 2022. gada maijā) devusies pasaules turnejā un šovasar koncertē Eiropā. 7. un 9. jūlijā grupa uzstājās Berlīnē, bet 12. jūlijā gaidāms koncerts Romā.

Jau vēstīts, ka "Memento Mori" turnejas ietvaros 6. augustā uzstāsies Tallinā, Igaunijā.

Your little #Luxembourg anecdote from the NATO summit here in Vilnius. The photos from the arrival of FM Asselborn and PM Bettel shows a big red skull on the plane used by peaceful little Luxembourg.

It turns out they chartered a plane also used by the band @depechemode on tour. pic.twitter.com/VgBCEb6K7Q