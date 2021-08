Lūznavā norisināsies trešais Baltijas džeza festivāls 'Škiuņa džezs'

Jau nākamnedēļ, no 25. līdz 28. augustam, Rēzeknes novada Lūznavas muižā trešo reizi notiks Baltijas džeza festivāls "Škiuņa džezs". Festivālā skanēs koncertprogrammas ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, ASV un Francijas mūziķu piedalīšanos, kā arī varēs novērtēt 35 meistarklašu dalībnieku sniegumu.

Šī gada festivāla programmā skanēs ne vien Baltijas valstu, bet arī ASV un Francijas džeza mūziķu un grupu sagatavotas koncertprogrammas. 25. augustā festivālu atklās Latgales jaunie džeza mūziķi, kas ir izauguši un attīstījušies līdz ar festivālu – Trio Lipskis/Justs/Arbidāns, tādēļ jo īpašs prieks festivāla rīkotājiem par apvienības pērnā gada beigās izdoto debijas mini-albumu “Taids džezs”. Šopavasar skaņdarbs “Oki, nalej, leiteņ” tika iekļauts arī izlasē “Jazz in Latvia 2021”. Trio koncertā Lūznavā pievienosies pianists Edgars Cīrulis un saksofonists Raimonds Petrovskis.

27. augustā festivāla programmā viesu dienu – ar franču folkdžeza programmu Baltijas džeza festivālā “Škiuņa džezs” viesosies “David Chevallier Trio” no Francijas, prezentējot šī gada martā izdotā albuma “Katram sava tautasdziesma” programmu, skanēs Laura Amantova kvarteta un Rūtas Dūdumas-Ķirses kopprojekts, bet “The Ciel Experience” no ASV skanējumā savīsies amerikāņu džeza tradīciju harmonijās un improvizācijā sakņotie R&B, svinga, hiphopa un tradicionālās Haiti mūzikas stili.

Sestdien, 28. augustā, dienas programmā varēs dzirdēt festivāla meistarklašu ansambļu sniegumu, bet vakarā modernais un akadēmiskais džezs saplūdīs lietuviešu “Kęstutis Vaiginis Quartet” izpildījumā, kā arī igauņu un armēņu mūziķu apvienība “Shabat Quartet”, kuru repertuārā līdzās oriģināldarbiem ir armēņu un ebreju folkmūzikas aranžijas. Par festivāla noslēguma programmu jau tradicionāli parūpēsies Rēzeknes bigbends, kuram pievienosies festivāla meistarklašu vadītāji – džeza dziedātāja Vita Rusaityte (LT), sitaminstrumentālists Artis Orubs (LV), saksofonists Kęstutis Vaiginis (LT), džeza ģitārists Jaan Janson (EE) un kontrabasists Ara Yaralyan (EE). Neiztrūkstoša festivāla sastāvdaļa būs arī ik vakara festivāla džema sesijas, kurās kopīgi muzicē gan meistarklašu dalībnieki, gan pasniedzēji.

Festivāla mērķis palicis nemainīgs – veicināt interesi par džeza mūziku, rosināt topošo un esošo džeza mūziķu sadarbību, kā arī turpināt izdzīvot džeza mūzikas prieku Latgalē. Arī šogad festivāla meistarklasēm bija aicināti pieteikties džeza mūzikas interesenti – mūzikas skolu un augstskolu studenti, topošie mūziķi un citi džeza entuziasti. Tām pieteicās 35 interesenti no Latvijas un Lietuvas, saņemot iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi pie pasniedzējiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un šogad arī “The Ciel Experience” mūziķiem no ASV – kontrabasa, džeza ģitāras, basģitāras, saksofona un citu pūšamo instrumentu, taustiņinstrumentu spēlē un vokālā. Tāpat visās meistarklasēs varēs gūt improvizācijas un ansambļa saspēles prasmes, kuras piecu izveidoto ansambļu sniegumā varēs novērtēt meistarklašu noslēguma koncertā 28. augustā.

Ideja par džeza festivālu Lūznavas muižā sākās 2018. gada septembrī, kad Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā tika izveidota Džeza mūzikas nodaļa, kuras vadību uzņēmās džeza mūziķis, komponists Toms Lipskis. Viņam, sākot darbu Latgalē, radās doma par džeza festivāla veidošanu Lūznavā, tā uzņemoties arī topošā festivāla māksliniecisko vadību. 2018. gada vasaras noslēgumā Lūznavas “Kulturys škiunī” divās koncertprogrammās izskanēja džeza festivāla ieskaņu koncerts, iezīmējot festivāla laiku un vietu.

Diemžēl rudenī Toms pāragri devās mūžībā, bet, godinot iesākto darbu un veltot festivālu viņa piemiņai, ar devīzi “Turpinājums!” 2019. gada augustā Lūznavas muižā notika pirmais Baltijas džeza festivāls “Škiuņa džezs”. Festivāla idejas un aizsākumu degsmi turpina un jau trešo gadu kopā ar Lūznavas muižas komandu uztur festivāla mākslinieciskais vadītājs, trombonists, aktīvs un pieredzējis džeza mūziķis Lauris Amantovs. “Škiuņa džezs” arī šogad būs turpinājums iesāktajām idejām, turpinājums džeza mūzikai Latgalē, turpinājums pieredzējušo džeza mūziķu zināšanu nodošanai jaunajiem.

Koncertu biļetes nopērkamas “Biļešu Paradīze” kasēs un internetā, vietu skaits koncertos ierobežots, bet džema sesijas apmeklētājiem ir bezmaksas. Koncertus var apmeklēt ar derīgu Covid-19 izslimošanas, vakcinācijas vai testēšanas sertifikātu. Vakaru džema sesiju baudīšana ir bezmaksas.