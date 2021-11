Lūznavas muižā būs koncertu sērija 'Adventes kalendāra mūzika'

Lūznavas muiža līdz ar citām Latvijas kultūrvietām atsākusi darbu zaļajā epidemioloģiskās drošības režīmā un līdzās muižas apskatei aicina uz koncertu sēriju "Adventes kalendāra mūzika", kurā muzicēs gan māsas Balanas, gan senās mūzikas ansamblis "Fabella Ensemble", mūzikas un dzejas projekts "Klausies" un citi mākslinieki.

Tāpat muižā apskatāma mākslinieces Vitas Lukstiņas personālizstāde, bet atklāšanu decembra sākumā piedzīvos Staņislavam Kerbedzam un viņa inženiertehniskajiem sasniegumiem veltīta pastāvīgā izstāde.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Lūznavas muižā šogad skanēs ar koncertu sēriju "Adventes kalendāra mūzika". Tajā četros svētdienu koncertos paredzētas koncertprogrammas ar mūzikas un dzejas projektu "Klausies", māsām Kristīni un Margaritu Balanas, latviešu garīgās mūzikas programmu "Elgera dziesmas" un 17. un 18. gs. seno mūziku. Tie ir notikumi, kas, izskanot Lūznavas muižas Sarkanajā zālē, citējot dzejnieci Annu Rancāni, "ļaus justies nedaudz virs ikdienības", raksta organizatori.

Mūzikas un dzejas projekts "Klausies" programmā "ne/satiktie"

28. novembris pulksten 15

"Klausies" ir runātās dzejas un improvizētās mūzikas projekts, kurā Lūznavas muižā paredzētajā notikumā piedalīsies dzejniece Aleksandra Line, pianists Edgars Cīrulis un vibrafonists Ēriks Miezis, mūziķiem un dzejniecei pievienojoties arī dejotājam un horeogrāfam Naurim Miķelim Gobam. "Programmā "ne/satiktie" skanēs mūzikā un dzejā ietērptie stāsti par cilvēkiem, kurus projekta dalībnieki ir vai nav kādos dzīves brīžos satikuši. Tie ir draugi, kaimiņi, kolēģi vai paziņas, kāds nejaušais telefonsarunas adresāts, bērnības elks vai jaunības kļūda," vēsta koncerta rīkotāji.

Senās mūzikas programma "Atveries, mana sirds"

5. decembris pulksten 15

Senās mūzikas programmā skanēs 17. gs. un 18. gs. izcilu skaņražu radīti muzikālie sacerējumi Ilzes Grēveles-Skaraines (soprāns), Sanitas Zariņas (baroka vijole), Danutas Ločmeles (čells) un Beatas Gekas (pozitīvs) izpildījumā. Koncertprogrammā "Atveries, mana sirds" izskanēs komponistu Johana Sebastiāna Baha, Dītriha Bukstehūdes, Ignaca Franča fon Bībera, Žana Baptista Barjēra, Georga Filipa Telemana un Georga Fridriha Hendeļa skaņdarbi.

Kristīne Balanas (vijole) un Margarita Balanas (čells) koncertprogrammā "Gadalaiki"

12. decembris pulksten 15

Māsas Balanas augušas Dobelē, bet nu dzīvo Lielbritānijā, un abas ir vienas no spožākajām savas paaudzes mūziķēm. Laikraksts "The Times" raksturojis latviešu vijolnieci Kristīni Balanas kā "žilbinoši virtuozu" mūziķi. Viņa ir viena no visstraujāk plaukstošajiem talantiem uz pasaules skatuvēm, prestižās Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāte kategorijā "Gada jaunais mākslinieks". Savukārt čelliste Margarita Balanas ir viena no aizraujošākajām un daudzpusīgākajām šī laika māksliniecēm, kura ar savu meistarību apbur klausītājus visā pasaulē. Margarita ir daudzu starptautisku konkursu laureāte un aktīvi koncertē kā soliste Eiropā un pasaulē. Abu māsu izspēlētajā koncertprogrammā skanēs Antonio Vivaldi, Pētera Vaska un Johana Sebastiāna Baha skaņdarbi.

"Fabella Ensemble" 17. gs. latviešu garīgās mūzika "Elgera dziesmas"

19. decembris pulksten 15

Koncertprogrammas pamatā ir unikāls un līdz šim auditorijai nepazīstams Latvijas mūzikas vēstures materiāls – dziedājumi no 1621. gadā iespiestās Georga Elgera dziesmugrāmatas "Geistliche Catholische Gesänge". Koncertprogrammu atskaņos Agnese Pauniņa (soprāns), Rūdolfs Bērtiņš (tenors), Ilze Reine (ērģeles), Ieva Nīmane (blokflauta) un Guntars Prānis (bass, rata lira).

Biļetes uz koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.