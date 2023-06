Mākslīgais intelekts palīdz izdot pēdējo 'The Beatles' ierakstu

Šogad tiks izdots "pēdējais "The Beatles" ieraksts", kas radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību, intervijā britu sabiedriskajai raidorganizācijai BBC paziņojis leģendārās grupas mūziķis Pols Makartnijs.

"Tas bija Džona (Lenona) demo ieraksts, un mēs pie tā strādājām un tikko bijām pabeiguši," stāstīja Makartnijs, kurš šonedēļ svinēs 81. dzimšanas dienu.

Makartnijs nenosauca dziesmu, kura tika ierakstīta, bet BBC rīcībā esošā informācija liecina, ka tā varētu būt 1978. gadā Lenona sarakstīts skaņdarbs "Now And Then" ("Tagad un tad").

Dziesma bija viena no vairākiem skaņdarbiem, kurus Lenons bija ierakstījis kasetē Makartnijam gadu pirms savas nāves. 1994. gadā Makartnijam kaseti atdeva Lenona atraitne Joko Ono.

Divas no dziesmām "Free As A Bird" ("Brīvs kā putns") un "Real Love" ("Īsta mīla") 1995. un 1996. gadā izdeva producents Džefs Linns.



Tolaik viņš mēģināja izdot arī "Now And Then", tomēr nebija iespējams novākt fona trokšņus demo ierakstā.

Makartnijs, kurš jau iepriekš runājis par vēlmi pabeigt dziesmu, atzina, ka mākslīgais intelekts ļāvis viņam to izdarīt.

Sadarbībā ar režisoru Pīteru Džeksonu, kurš 2021. gadā veidoja dokumentālo seriālu "The Beatles: Get Back", ar mākslīgā intelekta palīdzību tika nošķirta Lenona balss un klavieres.

"Tā mēs nonācām pie pēdējā "The Beatles" ieraksta," paziņoja Makartnijs.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Pērn Glastonberijas festivālā divu stundu uzstāšanās laikā 100 000 cilvēku auditorijai Makartnijs izpildīja virtuālu duetu ar Lenonu.

"The Beatles", kurā bija Lenons, Makartnijs, Džordžs Harisons un Ringo Stārs, izjuka 1970. gadā, kad katrs no mūziķiem sāka solokarjeru, tā arī nekad vairs neapvienojoties leģendārajā grupā.

1980. gadā Lenonu 40 gadu vecumā nošāva Ņujorkā, bet Harisons 2001. gadā 58 gadu vecumā nomira ar plaušu vēzi.