'Maneskin' koncerts Mežaparkā. Kas jāzina apmeklētājiem

Ceturtdien, 18. maijā, Mežaparka Lielajā estrādē notiks pirmais lielais šīs vasaras brīvdabas koncerts. Uz skatuves kāps sensacionālā itāļu grupa. Eirovīzijas uzvarētāji "Måneskin". Apvienība uzstāsies Rīgā savas "Loud Kids Tour '23" koncertturnejas ietvaros. Rīgas koncerts ir priekšpēdējais šajā turnejā, kā arī tas būs vienīgais brīvdabas koncerts tajā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ieeja teritorijā

Ieejas koncerta norises teritorijā 18. maijā tiks atvērtas pulksten 18, bet "Måneskin" uz skatuves kāps pulksten 21. Estrādes teritorijā būs iespēja paēst un iegādāties atspirdzinājumus, kā arī jau no sākuma fani varēs iegādāties oficiālos grupas "Måneskin" suvenīrus. Mobilo sakaru operatori sola teicamu interneta pārklājumu, kas nepieciešams tai skaitā bezskaidras naudas norēķiniem, taču rīkotāji tomēr iesaka drošības pēc paņemt līdzi arī skaidru naudu.

Neskatoties uz "Måneskin" uzstāšanās laiku, koncerta organizatori lūdz skatītājus neatlikt ierašanos uz pēdējo brīdi, jo drošības, biļešu un personīgo mantu pārbaude prasīs laiku un var veidoties rindas pie ieejām. Kopumā gaidāmi pārdesmit tūkstoši klausītāju, no kuriem vairāk nekā 5000 ārvalstu viesi.

Kā labāk nokļūt norises vietā?

Koncerta rīkotāji aicina uz Mežaparka Lielo estrādi doties kājām vai ar sabiedrisko transportu. Skatītāju ērtībām "Rīgas Satiksme" nodrošina īpaši norīkotu sabiedrisko transportu uz "Måneskin" koncertu. Uz Mežaparku - no pulksten 17 autobusi aties no pieturvietas "Tērbatas iela" (pie Apgabaltiesas ēkas) un kursēs ar aptuveni četru minūšu intervālu. Tālāk autobuss brauks pa Brīvības ielu, apstājoties visās pieturvietās līdz Gustava Zemgala gatvei. Tad autobuss nogriezīsies uz Gustava Zemgala gatvi, apstāsies pieturā pie VEF Kultūras pils un tālāk bez pieturvietām brauks pa Viestura prospektu līdz Mežaparka teritorijai. Pēc koncerta no pieturvietas Mežaparka teritorijā autobusi bez apstāšanās kursēs pa Viestura prospektu līdz pieturvietai "VEF" Brīvības ielā, un tālāk ar apstāšanos visās pieturvietās Brīvības ielā līdz Esplanādei.

Uz koncertu no galvaspilsētas centra ērti nokļūt arī ar pasažieru vilcienu virzienos Rīga-Saulkrasti vai Rīga-Skulte, braucot līdz stacijai "Mangaļi".

Svarīga informācija tiem, kas izmantos nomas elektriskos skrejriteņus nokļūšanai uz Mežaparka Lielo estrādi: tikai koncerta dienā, 18. maijā, to drīkstēs novietot ieliņā pretī Meža prospektam - no "Meža parka nomas" līdz "Ufogolf" disku golfam, kur tos uzraudzīs attiecīgo pakalpojumu sniedzēju pārstāvji.

Tāpat uz koncertu var doties ar velosipēdu un to novietot publiskajās velonovietnēs Mežaparka teritorijā. Papildus maksas velonovietnes netiks organizētas.

Noteikumi koncerta apmeklētājiem

Koncerta teritorijā aizliegts:

traucēt sabiedrisko kārtību un pārkāpt vispārpieņemtās uzvedības normas;

ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;

ienest priekšmetus (piemēram, ieročus, pirotehniku, munīciju, sprāgstvielas) un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo dzīvību un veselību;

ienest lietussargus, jo tie aizsedz skatu;

ienest profesionālo foto un video tehniku;

ienest ēdienus un dzērienus;

ievest vai ienest velosipēdus, skrituļslidas, motociklu ķiveres;

ievest dzīvniekus;

lietot atklātu uguni un pirotehniku;

lietot, pārdot un uzglabāt narkotikās vielas;

veikt komercdarbību iepriekš to nesaskaņojot ar koncerta organizatoriem;

filmēt un fotografēt to iepriekš nesaskaņojot ar koncerta organizatoriem;

smēķēt, tai skaitā elektroniskās cigaretes, izņemot tam paredzētajās vietās;

izmest atkritumus, spļaut, nokārtot dabiskās vajadzības tām nepiemērotās vietās;

izvietot, rakstīt un izteikt personu cieņu, nacionalitāti un kultūru aizskarošus, necenzētus vārdus un saukļus;

radīt skaņas, skaņu efektus, kas traucē dalībniekus, apmeklētājus un koncerta norises gaitu;

bojāt koncerta norises teritorijā esošo aprīkojumu, iekārtas un inventāru, izmantot tos neatbilstoši paredzētajiem mērķiem, bojāt vai pārvietot informatīvās zīmes vai citus sabiedriskās lietošanas objektus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā ikvienas personas pienākums ir, neradot paniku, evakuēties no koncerta norises vietas, tai skaitā ievērojot kārtības sargu, koncerta organizatoru, VUGD un policijas sniegtos norādījumus.

Agresīvus un pārāk iereibušus cilvēkus organizatoriem vai apsardzes darbiniekiem ir tiesības lūgt pamest koncerta teritoriju.

Koncerta teritorijā drīkst atrasties tikai personas, kurām ir derīga koncerta biļete vai aproce.

Līdz ar koncerta biļetes iegādi, apmeklētājs piekrīt, ka viņš var tikt fotografēts un/vai filmēts.

Ballīte turpināsies arī nākamajā dienā

Atgādinām, ka visi koncerta apmeklētāji ar koncerta biļeti 19. maijā no pulksten 18 bez maksas var apmeklēt "Loud Kids Party" Tallinas ielas kvartālā, kur uzstāsies elektroniskās indie mūzikas apvienība "Bel Tempo" un vienas no spilgtākajām pašmāju popmūzikas izpidlītājām Grēta un Patrisha.