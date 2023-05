'Maneskin' koncertu Mežaparkā turpinās īpašs pasākums Tallinas kvartālā

Mežaparka Lielajā estrādē 18. maijā notiks ilgi gaidītais itāļu apvienības "Måneskin" koncerts. Tā organizatori no "Ltips Agency" nolēmuši rīkot divu dienu pasākumu, kura otrā diena jeb "Loud Kids Party" norisināsies Tallinas ielas kvartālā, piektdien, 19. maijā.

Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji, abas dienas var apmeklēt ar vienu biļeti, kas nozīmē, ka visiem "Måneskin" koncerta biļešu īpašniekiem ieeja Tallinas ielas kvartālā 19. maijā būs bez maksas, uzrādot to pašu biļeti.

19. maija notikumu muzikāli pavadīs populārais dīdžejs un radio balss Toms Grēviņš, bet uz skatuves kāps dziedātājas Grēta un Patrisha, kā arī "indie" elektroniskās mūzikas projekts "Bel Tempo".

Jaunā dziedātāja Grēta plašāku atpazīstamību ieguva pēc dalības un uzvaras TV3 šova "X Faktors" ceturtajā sezonā. Līdz šim Grēta darbojusies grupā "Insomnia", piedalījusies izrādē "Kaupēn, mans mīļais" un Mārtiņa Brauna koncertprogrammā "Veltījums". 2022. gadā Grēta izdeva debijas minialbumu "Vēl aizvien man sapņos" un ieguva "Zelta mikrofona" tautas balsojuma balvu par savu pirmo izdoto singlu "Pāries".

Jaunākais dziedātājas veikums ir dziesmas "Pēdējais piliens" jaunā versija kopā ar mūziķiem xantikvariātu un Wiesuli. Dziesma tapusi pagājušajā gadā un iekļauta Grētas debijas minialbumā "Vēl aizvien man sapņos", taču dziesmas jaunajā versijā Grētai un xantikvariātam pievienojies arī sevi pērn spilgti pieteikušais jaunais reperis Wiesulis.

Savukārt Patrisha uz Latvijas popmūzikas skatuves debitēja 2019. gadā, izdodot četrus singlus un minialbumu izdevniecības "Universal Music Group" paspārnē, kā arī saņemot "Zelta mikrofona 2019" balvu par labāko gada debiju. Patrisha dzied un uzstājas jau kopš agras bērnības – piedalījusies vairāk nekā 60 vokālistu konkursos, gūstot godalgas gan Latvijā, gan ārvalstīs, un jau no 15 gadu vecuma uzstājusies ar savu pavadošo sastāvu. Šogad Patrisha gadu sāka ar jaunu singlu "Hush!", ar kuru arī cīnījās par iespēju doties uz Eirovīzijas dziesmu konkursu pašmāju atlasē "Supernova".

"Bel Tempo" ir "indie" elektroniskās mūzikas duets no Rīgas, kas ietekmējušies no tādiem māksliniekiem kā "Caribou", "Jungle", "Sampha", "Toro y Moi" un citiem. "Bel Tempo" apvieno jutekliskus bītus un analogo sintezatoru skaņas ar maigiem vokāliem un pulsējošiem ģitāras rifiem, radot dejojamu un vienlaikus intīmu atmosfēru, raksta rīkotāji. 2022. gada jūnijā duets izdeva pirmo minialbumu "Pessimismus", kurā piedalījusies arī repere no Londonas Eliza Legzdina. Minialbums saņēmis divas nominācijas Mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons" – kā labākais elektroniskās un deju mūzikas albums un kā gada debijas albums.

Jau ziņots, ka Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāji, itāļu mūzikas fenomens "Måneskin" Latvijā viesosies pēc vairākkārtējais koncerta pārcelšanas Covid-19 pandēmijas dēļ. Koncerts Mežaparka Lielajā estrādē notiks 17. maijā.