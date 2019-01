Martā Latvijā viesosies norvēģu gotiskā roka grupa 'Sirenia'

Liepājas rokklubā "Fontaine Palace" 15. martā viesosies norvēģu gotiskā roka grupa "Sirenia" šis būs viņu pirmais un vienīgais koncerts Latvijā, apvienības devītā albuma "Arcane Astral Aeons" veicināšanas koncertturnejas ietvaros, portālu "Delfi" informē kluba pārstāvis Edgars Āboliņš.

"Sirenia" 2001. gadā izveidoja citas populāras gotiskā roka grupas "Tristania" dibinātājs Mortens Velands (Morten Veland). Pēc aiziešanas no "Tristania", grupas jaunajam albumam paredzēto materiālu, kā arī dažas jaunas dziesmas Mortens ierakstīja ar "Sirenia" un ietekmīgā smagās mūzikas leibla "Napalm" paspārnē izdeva apvienības pirmo albumu "At Sixes and Sevens".

Nākamos "Sirenia" albumus līdz 2014. gadam izdevusi ierakstu kompānija "Nuclear Blast" un grupas sastāvs gadu gaitā mainījies, taču šobrīd jau labu laiku par "Sirenia" pastāvīgu dalībnieci kļuvusi franču operdziedātāja un grupu "Turisas" un "Trail of Tears" viesmūziķe Emanuele Zoldana (Emmanuelle Zoldan), kura dažādas vokālās partijas atsevišķos gadījumos iedziedājusi jau no grupas pirmsākumiem.

"Sirenia" jaunākais albums "Arcane Astral Aeons" iznācis 2018. gada oktobrī.

Klubs "Fontaine Palace" atrodas Liepājā, Dzirnavu ielā 4, koncerta sākums pulksten 23.00.