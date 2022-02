Martā vēlreiz izskanēs Operetes teātra krāšņais koncerts 'Musique d'amour'

VEF Kultūras pilī 16.martā pulksten 19 Operetes teātris atkārtoti aicina izbaudīt teatralizēto koncertprogrammu "Musique d'amour " ("Mīlestības mūzika").

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norāda Operetes teātra mākslinieciskā vadītāja Agija Ozoliņa-Kozlovska, šī krāšņā un daudzveidīgā koncertprogramma tiks atkārtota vēlreiz skatītāju lielās intereses dēļ: "Februārī koncerts tika pilnībā izpirkts un daudzi gribētāji diemžēl uz to netika. Tādēļ esam nolēmuši to parādīt vēlreiz, tikai šoreiz – jau pavasara un Sieviešu dienas noskaņās."

Koncertā piedalīsies operdziedātāja Sonora Vaice (soprāns), Anta Jankovska (soprāns / Itālija), Laura Purena-Kancāne (soprāns), Patrīcija Kozlovska (soprāns; Alfr. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkne), Dainis Skutelis (tenors), Kārlis Rūtentāls (tenors), Dainis Kalnačs (tenors), Nauris Indzeris (baritons), vijolniece un "Lielās mūzikas balvas" laureāte Paula Šūmane, kā arī Operetes teātra simfoniskais orķestris diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā. Koncertu vadīs Agija Ozoliņa-Kozlovska.

Foto: Mārite Melnika

Šajā vakarā skanēs fragmenti no Franča Lehāra operetēm "Jautrā atraitne", "Grāfs fon Luksemburgs", "Paganīni", "Skaista ir pasaule", "Džūdita", "Smaidu zeme", Lelles Olimpijas ārija no Žana Žaka Ofenbaha operas "Hofmaņa stāsti", fragmenti no Karla Cellera operetes "Putnu pārdevējs", Imres Kalmāna operetes "Silva. Čardaša karaliene", Karla Millekera operetes "Laupītājs Gasparone", Johana Štrausa operetes "Čigānu Barons", Čarlza Lekoka operetes "Roka uz sirds" un Vitorio Monti "Čardašs".

"Šī koncertprogramma ar Vīnes elpu būs mūzika ar mīlestību par mīlestību; mūzika, kuru mīlam un pazīstam. Esam noilgojušies pēc tikšanās ar klausītājiem, tāpēc, veidojot šo programmu, šoreiz īpaši esam ieklausījušies Operetes teātra skatītāju izteiktajos lūgumos. Šī programma ir kā dzīvesprieka un mīlestības "eksplozija", ko vēlamies dāvāt mūsu klausītājiem. Tajā pārstāvēti visi operetes žanra komponenti, solisti gan dzied, gan dejo, gan runā dialogus, ir elegants, asprātīgs humors un laimīgas beigas, un tiek mainīti grezni tērpi. Skanēs skaistākās operešu ārijas un dueti, fragmenti no publikas iemīļotākajām operetēm un mūsu koncertprogrammām," saka Operetes teātra mākslinieciskā vadītāja Agija Ozoliņa-Kozlovska.

Koncerta veidotāju radošajā grupā darbojušās arī horeogrāfes Olga Spridzāne un Ieva Kemlere, kostīmu māksliniece Elīna Milta-Niedrāja, scenogrāfe Rasa Cirvele, grima māksliniece Liāna Repule, mākslinieciskā vadītāja un producente Agija Ozoliņa-Kozlovska.

Biļetes uz koncertu var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.