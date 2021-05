Holandiešu mūziķis un dīdžejs Martins Gariks (Martin Garrix) kopā ar Bono un Edžu no grupas "U2" kopā radījuši "UEFA Euro 2020" turnīra oficiālo dziesmu "We Are The People", ko klajā laiž "Sony Music".

Pēc vairāk nekā gada gaidīšanas dziesma ir pieejama klausītājiem visās digitālajāsmūzikas straumēšanas platformās.

Dziesmas "We Are The People" tapšanas process ilga trīs gadus un jau agrīnā stadijā Garikam škita, ka Bono vokāli perfekti tajā iederētos. Viņa cerības attaisnojās. Rokmūzikas leģendas Bono un Edžs piekrita ne vien piedalīties dziesmas ierakstā, bet Bono arī sarakstīja tai vārdus un melodijas, savukārt Edžs pievienoja ģitāras akordus.

Martins Gariks saka:"Radīt mūziku vienam no lielākajiem sporta notikumiem pasaulē kopā ar Bono un Edžu bija neatkārtojama pieredze. Esmu ļoti lepns par to, ko esam kopā paveikuši un patīkami satraukts beidzot ar šo dziesmu dalīties!"

"We Are The People" atspoguļo pozitīvismu, cerību un apņēmību, kas nepieciešama ikvienai komandai, lai gūtu veiksmīgus rezultātus turnīrā, kā arī piedāvā kopā būšanas sajūtu, kas ir "UEFA Euro 2020" turnīra motīvs – saliedētība. Pirmo reizi turnīra vēsturē, tas tiks izspēlēts viscaur kontinentam, kas arī passvītro iepriekš minēto saliedētības tematiku.

Pandēmijas dēļ Eiropas čempionāta finālturnīrs futbolā no 2020. gada tika pārcelts uz 2021. gadu, tomēr saglabā nosaukumu – "Euro 2020".