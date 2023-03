"Summer Sound" rīkotāji izziņojuši programmas papildinājumu šovasar Liepājā gaidāmajam, jau vienpadsmitajam, Baltijā vērienīgākajam pludmales festivālam.

Papildu jau iepriekš izziņotajiem "Summer Sound 2023" māksliniekiem par šīs vasaras festivāla atmosfēru Vēju pilsētā rūpēsies "Grammy" balvas nominanti – dīdžeju un producentu super-trio no Itālijas "Meduza", pašmāju hip-hopa mākslinieks Gustavo, "indie" roka apvienība "Ewert and The Two Dragons" no Igaunijas, folkmetāla leģenda "Skyforger", dziedātāja un dziesmu autore Būū, grupas "Sudden Lights", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Dzelzs vilks", reperi Prusax, Wiesulis, Mauku sencis/Grandmasters neons, grupa "Gapoljeri", Fēlikss Ķiģelis, Lapsene, "Čipsis un Dullais", jaunās scēnas pārstāvji "Nikotīņi", "Indygo", "Finķis & PRAGAII", "Zari", kopā ar Reini Jauno uzstāsies Itāļu ģitārists Daniele Mammarella. Tāpat festivālā uzstāsies vairākas apvienības no Lietuvas: Leon Semov, "Planeta Polar", "Shishi", "Lucid Kidd", "Antikvariniai Kašpirovskio Dantys", alternatīvais indie-pop-rok māsu duets no Bulgārijas "IVA", zviedru grupas "Girl Scout" un "The Boo Boo Bama Orchestra" un vēl daudzi citi. Par ballīti līdz rīta gaismai rūpēsies dīdžejs un radio personība Toms Grēviņš,

Uzzināt pilnu, līdz šim izziņoto festivāla programmu un jaunu mākslineku vārdu pievienošanu festivālam var "Summer Sound" mājaslapā un sekojot festivāla informācijai sociālo mediju platformās.

Jau iepriekš tika ziņots, ka šī gada festivālā piedalīsies vācu elektroniskās mūzikas

producents un DJ Alle Farben, Igaunijas aktuālākais mūziķis un producents NOËP, leģendārā ballīšu grupa "Labvēlīgais tips", repa supergrupa - "Singapūras satīns", ZEĻĢIS, Ozols, rolands če, kā arī grupa"Pirmais kurss".

Jau vēstīts, ka festivāls "Summer Sound" 2022. gadā pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu – abās dienās festivālu apmeklēja 40 tūkstoši cilvēku.

Šī gada "Summer Sound" Liepājā norisināsies 4. un 5. augustā.