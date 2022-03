Megan Thee Stallion, Jamie xx un 'black midi' papildina 'Positivus 2022' programmu

Ar vairāku grupu un solistu sarakstu papildināta šā gada "Positivus" festivāla programma. Uz festivāla lielās skatuves kāps izaicinošā zvaigzne Megan Thee Stallion. Tāpat mākslinieku sarakstu papildina Jamie xx un kanādiešu elektroniskās mūzikas mākslinieks Caribou.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē organizatori no "Positivus Music", šī gada festivālā gaidāmi arī jauno un perspektīvo britu grupu "black midi" un "Black Country, New Road", kā arī repera Bas koncerti. Festivālā uzstāsies arī SoFaygo un Moses Sumney.

Festivāla programmu papildinās arī pašmāju mākslinieki ansis, "Citi zēni", Arturs Skutelis, rolands če, "Sudden Lights", Būū, Edavārdi, Prusax, "Sigma", Elizabete Gaile, VIŅA, MUUD, Ods, Zeļģis, "Nova Koma", $ourJ un daudzi citi.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šī gada 15. un 16. jūlijā pirmo reizi notiks Rīgā, Lucavsalā.

Kā viena no festivāla galvenajām māksliniecēm būs repere Megan Thee Stallion. "Absolūti globāls mūzikas fenomens, kultūras ikona un viens no karstākajām sieviešu hip-hopa vārdiem," tā tiek raksturota viena no šī gada galvenajām māksliniecēm. Festivāla rīkotāji atgādina, ka 2019. gadā Megan Thee Stallion saņēmusi trīs "Grammy" balvas kā "Labākā repa māksliniece", "Labākais repa izpildījums" un "Labākā repa dziesma" par dziesmu "Savage".

Pēc EP "Fever" un "Suga" Megan Thee Stallion 2020. gadā izdeva debijas albumu "Good News", no kura divas dziesmas iekļuva ASV topa pirmajās vietās – "Savage", remikss kopā ar superzvaigzni Beyoncé un "WAP", kur viņa pievienojās Cardi B. Pavisam nesen, klajā nācis arī kopprojekts ar popmūzikas zvaigzni Dua Lipa dziesmā "Sweetiest Pie".

Vēl viens no šī gada festivāla galvenajiem māksliniekiem - Jamie xx - rada visskaistāko smalkā indie, R&B un deju mūzikas sajaukumu, kādu vien var iedomāties, raksta festivāla rīkotāji. Viņš ir pieprasīts gan kā solo mākslinieks, gan kā dīdžejs tādām pasaules mēroga zvaigznēm kā Adele, "Florence + The Machine" un daudziem citiem. 2015. gadā Jamie xx izdeva debijas albumu "In Colour", kurā iekļautas tādas dziesmas kā "Loud Places", "I Know There's Gonna Be (Good Times)" un "Gosh". Jamie xx tiek dēvēts par grupas "The xx" dzinējspēku un vienlaikus ir arī veiksmīgs solomākslinieks, vienlaikus apvienojot dīdžejošanu, remiksēšanu, producēšanu un jauna materiāla tapšanu. 2020. gadā Jamie xx izdeva savu jaunāko hitu "Idontknow".

Caribou uzstāšanos Positivus festivālā esam gaidījuši ilgi, atzīst organizatori. Kanādiešu mākslinieks ir labi pazīstams lielai daļai klausītāju, īpaši elektroniskās mūzikas faniem.

"Mākslinieks sniedz elpu aizraujošus koncertus, kuri izstrādāti līdz pēdējai detaļai, kvalitatīvi un estētiski apvienojot rotaļīgo elektronikās mūzikas un dzīvo instrumentu skanējumu," mākslinieku piesaka "Positivus Music".

Festivāla programmā dalību apstiprinājusi arī jaunā eksperimentālā un trokšņu roka grupa "black midi" no Lielbritānijas. Kā sola organizatori, no šī priekšnesuma sagaidāma nerimstoša enerģija un pārsteigumi. Grupa līdz šim izdevusi divus albumus – "Schlagenheim" (2019), par ko tika nominēti "Mercury" balvai, un "Cavalcade" (2021).

Vēl viens viesis šā gada festivālā būs grupa "Black Country, New Road" no Lielbritanijas, Jau pēc pirmajiem izdotajiem singliem britu mūzikas izdevums "The Quietus" viņus pasludināja par labāko grupu pasaulē, ar spilgtām atsauksmēm dalījušies arī izdevumi "The New York Times" un "The Guardian". Viennozīmīgi viena no aktuālākajiem jaunajām britu grupām, kurus ir tiešām vērts nepalaist garām šī gada "Positivus" festivālā un lielākajā daļā mūzikas festivālos Eiropā, norāda rīkotāji.

Kā ziņots, "Positivus" festivāls šovasar 15. un 16. jūlijā būs jaunā norises vietā - Rīgā, Lucavsalā. Biļetes nopērkamas www.positivusfestival.com un "Biļešu servisa" tīklā. Par godu programmas izziņošanai festivāla galvenais partneris LMT dāvā iespēju četras dienas, līdz svētdienai, 27. martam, izmantojot kodu LMT+POSITIVUS iegādāties festivāla biļetes par līdzšinējo “ziemas cenu”.

Līdz šim apstiprinātie 2022. gada "Positivus" festivāla mākslinieki: A$AP Rocky, Jamie xx, Caribou, Thundercat, "black midi", "Black Country, New Road", "Yves Tumor & It's band", SoFaygo, Bas, Moses Sumney un daudzi citi.