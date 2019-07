Melomāni bauda 'Positivus' mūzikas un saules peldes. Teksta tiešraide

Ar saulainiem laika apstākļiem un jau pirmajiem koncertiem piektdienas, 26. jūlija, pēcpusdienā ir sācies 13. "Positivus" festivāls Salacgrīvā. Šodien uz festivāla skatuvēm kāps grupas "The Coco'nuts" un "Kautkaili", lietuviešu zvaigzne Daddy Was a Milkman, vakara galvenie mākslinieki "Cut Copy" un "The 1975", bet vakaru noslēgs "Disclosure" dalībnieku DJ sets.

"Delfi" komanda kā ik gadu veido teksta tiešraidi, ziņojot par notikumiem un piedzīvojumiem Salacgrīvas Zvejnieku parkā. Teksta tiešraidi piektdien, 26. jūlijā, veido žurnālists Andris Kārkluvalks, sociālo tīklu satura redaktore Andra Čudare, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Romāns Kundeckis, kā arī video operators Miks Siliņš.