'Metallica' jauno albumu '72 Seasons' pirmatskaņos ekskluzīvā kino seansā

Kinoteātrī "Forum Cinemas" vienā ekskluzīvā seansā 13. aprīlī pulksten 19 atskaņos grupas "Metallica" jauno albumu "72 Seasons". Tas izskanēs muzikālā filmā "Metallica: 72 Seasons – Global Premiere" dienu pirms tā nākšanas klajā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norāda seansa rīkotāji, grupas faniem būs vienreizēja iespēja izbaudīt "72 Seasons" pirmatskaņošanu "Dolby ATMOS" skaņas formātā, kas nodrošina augstas kvalitātes īpaši telpisku skaņu, skatoties filmu uz lielā ekrāna "Forum Cinemas", Baltijā lielākajā kinozālē ISENSE. Filmā būs iekļautas ekskluzīvas intervijas ar "Metallica" dalībniekiem, kuri atklās aizkulises un stāstus par ikkatru albuma dziesmu, kā arī to videoklipiem.

Seansa iepriekšpārdošanā biļešu pircēji var iegādāties suvenīru – grupas pastkarti ar "Metallica: 72 Seasons – Global Premiere" tematiku. Pasākuma laikā ir ieplānoti īpaši konkursi apmeklētājiem, kuros būs iespēja laimēt "Metallica" atribūtiku, bet filmas skatītājiem dažādus pārsteigumus sola arī pati grupa.

"72 Seasons" ir "Metallica" 12. studijas albums. Albums tika pieteikts 2022. gada 28. novembrī , kad tika izdots tā pirmais singls "Lux Æterna". Dziesma jau drīz pēc iznākšanas tika nodēvēta par "vētrainu, satriecošu" ("Billboard"), "graujošu" ("Rolling Stone") un "mežonīgu" ("USA Today").

Līdz šim izdoti vēl divi singli no gaidāmā albuma - "Screaming Suicide" un "If Darkness Had a Son"

12 dziesmu albums ir pirmais tāda apjoma grupas veikums kopš 2016. gada studijas albuma "Hardwired... To Self-Destruct".

"Metallica" ir pasaulslavena "thrash metal" grupa, kas dibināta 1981. gadā. Pastāvēšanas laikā tā izdevusi 11 studijas albumus, kā arī saņēmusi daudzus apbalvojumus, kļūstot par vienu no visu laiku komerciāli veiksmīgākajām grupām, kas darbojas smagā metāla žanrā. Grupa divas reizes ir koncertējusi Latvijā. 2019. gadā "Metallica" uzstājās Igaunijas pilsētā Tartu.