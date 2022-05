Mežaparka Lielajā estrādē ar vērienīgu koncertu uzstāsies 'Melo-M Mega orķestris'

Koncertā Mežaparka Lielajā estrādē 16. jūlijā pie klausītājiem atgriezīsies "Melo-M Mega orķestris", piedāvājot vērienīgu čellu orķestra skanējumu un muzikāli krāsainu koncertprogrammu, portālu "Delfi" informēja koncerta rīkotāji.

Orķestra sastāvā kopā ar trio "Melo-M" mūziķiem uzstāsies vairāk nekā 80 čellisti no visas Latvijas, pārstāvot dažādas mūziķu paaudzes – gan bērni un jaunieši, kas šobrīd apgūst čella spēli, gan studenti, absolventi un profesionāli mūziķi, kā arī divi izcili perkusionisti Miķelis Vīte un Mārtiņš Miļevskis.

"Melo-M Mega orķestra" izpildījumā gaidāmi labi zināmu un iemīļotu skaņdarbu atskaņojumi. Latviešu komponistu Mārtiņa Brauna, Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna kompozīcijas. Skaņdarbi no grupu "Pink Floyd", "Coldplay", "The Beatles", Merilina Mensona, "Mumford and Sons" u.c. repertuāra. Būs arī īpaši pārsteigumi - Kārļa Auzāna kompozīcijas "Kopā mēs varam" pirmatskaņojums, kas radīts īpaši šim orķestrim, un pazīstamas dziesmas no Dziesmu svētku repertuāra.

"Melo-M Mega orķestris" ir vērienīgs un savdabīgs projekts, kas pēc "Melo-M" mūziķa Kārļa Auzāna iniciatīvas aizsākās 2015. gadā, vienkopus sapulcējot vairāk nekā 50 dažādu paaudžu Latvijas čellistus. Pirmo reizi kolektīvs kopā ar čellu trio "Melo-M" uzstājās 2015. gada Vecgada lielkoncertos Rīgas Kongresu namā, koncerti turpinājās 2017. un 2019. gadā.