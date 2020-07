Miers un mīlestība. Bītlam pie bungām – Ringo Stāram – 80

Viņa balss dzirdama vismaz vienā dziesmā katrā "The Beatles" albumā, bet pie dažu tapšanas viņš pats pieliecis roku. Taču galvenais viņa pienesums leģendārās grupas skanējumā ir bungas. Ringo Stārs – viens no Liverpūles četrinieka – šā gada 7. jūlijā svin savu 80. jubileju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopš 2008. gada Ringo savu dzimšanas dienu svin ar koncertu, lai atgādinātu par mieru un mīlestību. Šie divi jēdzieni, tāpat kā paceltā V veida pirkstu kombinācija, kļuvuši par slavenā bundzinieka firmas zīmi. Beverlihilzā, Kalifornijā, kur šobrīd mājo Ringo Stārs, pat atrodama viņa dizainēts pilsētvides objekts "Peace and Love" – milzīga, sudrabota roka ar diviem paceltiem pirkstiem.

Tiesa, šogad svinības notiks atšķirīgi – Covid–19 pandēmijas dēļ kopīgā muzicēšana būs attālināta, neiztrūkstoši piedaloties "bītlam" Polam Makartnijam, ģitāristam Džo Velšam, Ringo Stāra dēlam Zakam Stārkijam un citiem tuvākajiem slavenā bundzinieka muzikālajiem domubiedriem. Skatītājiem tiks piedāvātas gan tiešsaistes uzstāšanās, gan dažādi iepriekš ierakstītu koncertu fragmenti.

Koncerta tiešraide būs skatāma Ringo Stāra "Youtube" kanālā. Ikviens skatītājs tiks aicināts ziedot kustībai “Black Lives Matter”, Deivida Linča fondam, labdarības fondam “MusiCares” un nevalstiskajai organizācijai “WaterAid”.

Sers Ričards Stārkijs, skatuves vārdā Ringo Stārs, pasaulē nāca 1940. gada 7. jūlijā Liverpūlē. Mūzikas valdzinājuma varā viņš nokļuva jau pusaudža gados, spēlējot dažādās vietējās grupās. 1962. gadā pēc Džona Lenona uzaicinājuma viņš kļuva par vienu no grupas "The Beatles" dalībniekiem, kam bija lemts kļūt par rokenrola revolucionāriem un ietekmēt nākamās mūziķu paaudzes vēl vairākas desmitgades. Turklāt Ringo Stārs nav tikai "The Beatles" bundzinieks vien, katrā grupas albumā ir iekļauta vismaz viena dziesma, kurā viņam ļauts dziedāt – piemēram, "With a Little Help from My Friends", "Yellow Submarine", "I Wanna Be Your Man" un citas. Viņš pats ir autors vairākām dziesmām, piemēram, "Don't Pass Me By" un "Octopus's Garden".

Ar Ringo Stāru ir saistīts viens no slavenākajiem rokenrola un populārās mūzikas industrijas jokiem. "Vai Ringo Stārs ir labākais bundzinieks pasaulē? Nē, viņš nav pat labākais bundzinieks grupā "The Beatles"." Šo citātu ilgu laiku piedēvēja Džonam Lenonam, tomēr nav pierādījumu, ka viņš tiešām tik skaudri izteicies par savu grupasbiedru. 2018. gadā mūzikas žurnālists Tims Vortingtons nāca klajā ar atklājumu, ka pirmo reizi šis joks par Ringo Stāra vājajām muzikālajām prasmēm izskanējis 1981. gadā BBC Radio 4 humora raidījumā "Radio Active", laikā, kad Džons Lenons jau bija miris.

Taisnības labad, jāsaka, ka Ringo Stārs nav gluži pasaulē virtuozākais bundzinieks, tomēr viņa rokenrola izjūta un īpatnējais spēles stils ir iedvesmojis daudzus nākamo paaudžu mūziķus, bet viņa ieguldījumu “The Beatles” skanējumā, it īpaši albumos “Revolver” un “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”, mūzikas kritiķi vērtē kā izcilu.

Kā pierādījums tam, ka Lenons tomēr Ringo Stāru novērtēja kā mūziķi, ir bundzinieka dalība "The Beatles" līdera un viņa līdzgaitnieces Joko Ono atsevišķos projektos. Savukārt Pols Makartnijs pērn, Ringo Stāra dzimšanas 79. dienā sociālajos tīklos sveica savu bijušo grupasbiedru, kā labāko bundzinieku pasaulē.

Kopš 1989. gada Ringo Stārs ir paša izveidotās supergrupas "Ringo Starr & His All-Starr Band" līderis. Kopā ar šo grupu slavenais bundzinieks viesojies arī Rīgā – 2011. gada jūnijā.

Ringo Stārs ir divas reizes uzņemts Rokenrola slavas zālē – 1988. gadā kā grupas "The Beatles" dalībnieks, bet 2015. gadā kā solomākslinieks. 2018. gadā Ringo Stārs saņēma Britu impērijas bruņinieka titulu. Šis pagodinājums noticis 53 gadus pēc tam, kad visi "The Beatles" dalībnieki kļuva par Britu impērijas ordeņa locekļiem (MBE).