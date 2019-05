'Muse' koncerta īpašais viesis būs aktieris un mūziķis Kīfers Sazerlends

Britu grupas "Muse" Rīgas koncerta īpašais viesis būs ar "Emmy" un "Golden Globe" godalgotais aktieris un mūziķis Kīfers Saerlends. Jau ziņots, ka koncerts notiks 12. jūnijā "Arēnā Rīga".

Sazerlends viennozīmīgi ir plašāk pazīstams kā aktieris no pasaulslavenā asa sižeta TV seriāla "24", par kuru saņēmis "Emmy" un "Golden Globe" apbalvojumus, divas "Screen Actors Guild" un divas "Satellite" balvas. Aktieris ir uzņemts arī Holivudas un Kanādas slavas alejās, kā arī saņēmis balvu par mūža ieguldījumu prestižajā Cīrihes filmu festivālā. Taču kopš savas negaidītās dziesminieka karjera uzsākšanas, mākslinieks jau ir paspējis iekarot plašu sekotāju pulku, aktīvi ierakstot un atskaņojot paša sacerēto mūziku.

Aktieris sevi pierādījis arī kā harizmātisks dziesminieks, kurš piesaista publiku ar piezemētu humoru un dziesmās pārvērstiem stāstiem no personīgās dzīves. Tas kalpojis arī par pamatu mūziķa 2016. gada debijas albumam "Down In A Hole" un jaunākajam albumam "Reckless & Me". Mākslinieka galvenais dzinulis slēpjas emocionālajā eiforijā, kas veidojas caur mūzikas starpniecību. "Es nevarēju pat iedomāties cik ļoti iemīlēšu koncertturnejas. Iespēja pasniegt intīmus, personīgus stāstus saviem klausītājiem, manuprāt, ir nenovērtējama," stāsta mūziķis.

"Associated Press" raksturoja mākslinieku kā "negaidīti autentisku dziesminieku," savukārt prestižais mūzikas izdevums "Rolling Stone" nodēvējis viņa stilu par "šķautņainu vokāla un kaisles apvienojumu". Koncertu laikā mūziķis bieži izpilda savu mīļāko dziesminieku Mērla Hagarda (Merle Haggard) un Toma Petija (Tom Petty) dziesmu kaverversijas, vienlīdz viegli pārslēdzoties starp roka klasikām uz kantrī mūzikas balādēm.

Jau ziņots, ka "Muse" šogad devusies līdz šim tehniski un mākslinieciski iespaidīgākajā pasaules koncertturnejā, kurā roboti, lāzeri un iespaidīgs gaismu šovs papildina grupas jaudīgo uzstāšanos.

Britu mūzikas žurnāls "NME" par "Muse" jaunākajiem koncertiem raksta: "Satriecoši un ambiciozi, apdullinoši un žilbinoši. Kā no citas pasaules. Pārspējot jebkuras muzikālās un vizuālās gaidas, "Muse Simulation Theory" pasaules tūres koncertos ir iespējams redzēt visu – sākot no LED gaismās ietērptiem dejotājiem līdz milzīgam robota skeletam, kurš bija iekārts virs skatuves. Skatuves dizains un koncerta konfigurācijas viennozīmīgi deva iespēju klātesošajiem iegūt nepieredzētu muzikālo un vizuālo baudījumu, kādu grupa jebkad ir sniegusi savos šovos."

Muse koncerti jau izsenis tiek atzīmēti starp labākajiem un iespaidīgākajiem pasaulē, grupai saņemot labākās koncertgrupas balvas vairāk nekā desmit dažādu žūriju, tostarp "BRIT Awards", "NME", "Q", "Kerrang!" un MTV vērtējumos.