Mūzika ļauj aizmirst ikdienas rūpes. Saruna ar dziedātāju Rošīnu Mērfiju

Ir popzvaigznes, ir dīvas, un ir Rošīna Mērfija – elektroniskās un deju mūzikas priesteriene, kuras klātbūtnē apstājas laiks. Ir tikai mūzikas pulss, ar to saplūstošā Rošīnas balss un maģisks priekšnesums. Sestdien, 7. maijā, viņas templis būs koncertzāle "Palladium", kur viņa viesosies īsi pēc tam, kad atsākusi koncertēt pēc pandēmijas piespiedu dīkstāves. "Delfi" bija iespēja sazināties ar dziedātāju pāris nedēļu pēc tam, kad viņa uzsāka savu Eiropas koncertturneju dzimtajā Dublinā.

Rošīna mūzikā ir jau kopš 90. gadiem, kad duetā "Moloko" mēs viņu iepazinām ar hitiem "Sing it Back" un "Fun for Me", bet kopš šīs tūkstošgades sākuma viņa veidojusi veiksmīgu solokarjeru, nu jau divas desmitgades radot izsmalcinātu un ārpus modes svārstībām dzīvojošu elektronisko mūziku. Arī kovida mājsēde nebija šķērslis turpināt radīt un pat uzstāties. Viņas fani regulāri tika aplaimoti ar "lokdauna" tiešraidēm – koncertiem un akustiskām performancēm – no Rošīnas atpūtas mājas un dārza, kas, protams, atrodas visu deju mūzikas cienītāju mekā – Ibicā.

"I am a machine, I never stop" - "Es esmu mašīna, es nekad neapstājos," saka dziedātāja, kura pati ir ne tikai dziesmu autore, bet darbojas arī kā producente un savu klipu režisore. Neuztveriet to kā garāmejošu faktu. Tas tiešām mūsdienu populārajā mūzikā ir kaut kas ļoti īpašs. Jāatgādina, ka pērn nāca klajā Rošīnas dziesmu remiksu albums, bet pavisam svaiga vēsts ir mūziķes debija kino – viņa tikusi pie lomas "Netflix" seriālā "Half Bad". Tā būs fantāzijas romānu triloģijas ar tādu pašu nosaukumu ekranizācija, bet Rošīna tajā spēlēs ietekmīgu un spēcīgu raganu.

Deju mūzika pandēmijas laikā



Rošīnas Mērfijas jaunākais, pēc skaita piektais, solo albums "Róisín Machine" iznāca pandēmijas laikā – 2020. gada rudenī. Kāds neprāts tas šķiet pirmajā mirklī! Deju mūzika nav iespējama bez pūļa un kopā būšanas, turklāt ne jau ar divu metru distanci. Tomēr albums, kurā ciešā sadarbībā ar mūziķi un producentu DJ Parrot apkopots materiāls, kas tapis jau kopš 2012. gada, kļuvis par 48 gadus vecās dziedātājas visu laiku veiksmīgāko izdevumu kopš solo debijas. "Róisín Machine" novērtējuši gan kritiķi, gan klausītāji. To pierāda gan iekļūšana vairāku nozīmīgu mūzikas izdevumu 2020. gada labāko albumu topos, gan arī komerciālie panākumi.

Rošīna sarunā ar "Delfi" norāda, ka, viņasprāt, cilvēkiem pandēmijas laikā mūzika bija ļoti nepieciešama: "Klausoties mūziku, tu nonāc citā vietā un telpā. Ja tu uzliec austiņas un klausies, tajā brīdī vari aizmirst par problēmām pasaulē, un es domāju, ka tas ir arī tas, ko cilvēki darīja stingro ierobežojumu laikā."

Foto: Vida Press

Atskatoties uz mājsēdes periodu Covid-19 pandēmijas dēļ, Mērfija saka, ka šajā laikā viņa daudz strādājusi.

Dziedātāja norāda, ka viņai esot ļoti paveicies, jo neilgi pirms pandēmijas viņa apguvusi mūzikas producēšanas programmatūru "Ableton". "Tas man palīdzēja pašai ierakstīt mūziku mājas apstākļos. Es arī sāku darbu pie jaunā albuma, kas vēl nav iznācis. Šī albuma producents arī strādā ar "Ableton", un tas mums ļāva ļoti efektīvi sadarboties."

"Es daudz strādāju, sarakstīju arī dažas dziesmas "Róisín Machine" albumam. Izdevās daudz paveikt."

Savukārt to pandēmijas "lokdauna" laiku, ko mūziķe pavadīja Spānijas salā Ibicā, viņa atminas kā ļoti jauku. Viņa, līdzīgi kā mēs visi, izmantojusi laiku tam, kam citkārt tā pietrūcis, – pavadījusi daudz laika kopā ar ģimeni, dodoties pastaigās. Savukārt par vientulīgi poētiskām radošām aktivitātēm liecina joprojām "YouTube" pieejamie video, kuros Rošīna, tērpusies sev raksturīgajos krāšņajos tērpos, dažādās versijās izpilda savas dziesmas.

Veiksmes atslēga - producents, kurš saprot viņas īpašo stilu



Vairāk nekā divdesmit gadu laikā, kurus viņa pavadījusi uz skatuves, Rošīna Mērfija piedalījusies dažādos projektos un sarakstījusi vairākus albumus. Katrs no šiem radošajiem procesiem vainagojies ar unikālu skanējumu, taču vienlaikus māksliniecei allaž ir izdevies saglabāt savu īpašo stilu. Tā ir reta parādība industrijā, kurā teju visi vienmēr cenšas pieskaņoties tobrīd aktuālajām tendencēm.

Vaicāta par to, kā viņai izdevies saglabāt savu mūzikas stilu un skanējumu, Rošīna saka, ka atbilde ir pavisam vienkārša – radošās attiecības, kuras karjeras laikā izdevies nodibināt ar vairākiem augstas klases producentiem. "Vairākus producentus, ar kuriem esmu strādājusi, zināju jau ilgstoši – es pazīstu viņus un viņi pazīst mani," vienu no veiksmīga radošā procesa elementiem izceļ mūziķe.

Albuma "Róisín Machine" producents bija Ričards Barats jeb DJ Parrot. Dziedātāja norāda, ka sadarbība ar viņu bijusi ļoti īpaša. Viņa stāsta, ka Barats ir vēl viens cilvēks, kuru savā mūziķes karjerā viņa pazīst jau ilgi, un šis aspekts arī palīdzējis albuma tapšanas procesā. "Viņš ir ļoti uzticams producents," saka Rošīna.

Foto: Vida Press

Koncerts būs dzīvespriecīgs



Uz jautājumu par uzstāšanos pirms un pēc pandēmijas Rošīna atbild, ka nav pamanījusi būtiskas atšķirības. "Vēl stingro ierobežojumu laikā es teicu, ka tad, kad atgriezīsimies pie koncertēšanas, nevienam vairs nebūs bail. Ir tieši tāpat, kā bija pirms pandēmijas, – cilvēki vienkārši bauda mūziku un labi pavada laiku."

Runājot par Rīgā gaidāmo koncertu, dziedātāja norāda, ka neparedzētais divu gadu pārtraukums starp albuma izdošanas dienu un došanos turnejā ietekmēja arī to, kāds ir šovs un kādas dziesmas tajā skan. "Ja sāktu koncertēt pirms diviem gadiem, šis šovs būtu atšķirīgs – tas vairāk koncentrētos tieši uz jauno albumu. Pērnruden uzstājos Lielbritānijā, un tobrīd pārsvarā spēlējām dziesmas no "Róisín Machine"," stāsta Mērfija.

"Sākot turneju šajā pavasarī, jau ir pagājis zināms laiks kopš albuma izdošanas, un mēs iekļāvām arī vecākas dziesmas – "Time is Now", "Sing It Back", "Let Me Know", "Forevermore". Šis būs ļoti dzīvespriecīgs koncerts," sola Rošīna.