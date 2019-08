Mūzika, performances un rūpes par vidi – sākas festivāls 'Laba daba'

Līgatnes pagasta "Ratniekos" 2. augustā sākas jau 11. mūzikas un mākslas festivāls "Laba daba", kas norisināsies līdz 4. augustam, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Programma šogad ir krietni daudzpusīgāka nekā iepriekšējos gados. Muzikālais piedāvājums būs nemainīgi plašs, pārstāvot regeju, etno folku, roku, elektroniku, punk, ska un citu mūziku pašmāju un ārvalstu viesu izpildījumā. Mainoties festivāla priekš-nosaukumam no mūzikas uz mūzikas un mākslas festivālu, ievērojami paplašinās arī festivāla mākslas virziena programma. Paralēli mūzikai būs skatāmas arī 20 teātra izrādes un teatrāli uzvedumi. Būs iespēja piedalīties darbnīcās, zirgu izjādēs, šaušanā ar loku, sporta turnīros un citās norisēs.

Iepriekš izziņotā mūzikas un teātra programma ir papildināta ar radošo norišu aktivitātēm. Mazulu un vecāku atpūtas terasē "Babyroom" sestdien, 3. augustā, būs iespēja gūt iemaņas orientēšanās sportā, Aktīvākajiem apmeklētājiem līdzi jāņem vingrošanas paklājiņi, jo gan sestdienas, gan svētdienas rītos notiks jogas nodarbības. "Dzīvnieku brīvība" kā pirmā un lielākā dzīvnieku tiesību aizstāvības organizācija Latvijā turpinās caur dažādām aktivitātēm izglītot festivāla apmeklētājus par dzīvnieku aizsardzības tēmām. Ņemot vērā, ka daļa apmeklētāju festivālu apmeklē kopā ar suņiem, šogad tiks piedāvāta atbildības telts, kurā vilku sugas suņu meitene Lote mācīs atbildīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, tajā skaitā arī festivālos.

Aktivitātes šogad notiks arī arī ābeļdārzā. Sestdien, 3. augustā, ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties deju meistarklasēs, kas notiks pie telšu pilsētiņas dīķa. Pulksten 12.00 norisināsies afrikāņu dejas ar "WAfrica" un "Afropulss". Savukārt, pulksten 14.00 apmeklētāji aicināti spēlēt fizisku spēli, kuru sauc "Jogo de capoeira" (capoeiras spēle) vai vienkārši "jogo" (spēlēt). Ne tikai teātra izrādes pievērsīsies atkritumu pārstrādes tēmām, arī apvienība "Radi vidi pats" būs sarūpējušas radošas pārstrādes darbnīcas, kurās jaunu elpu būs iespējams piešķirt vecām lietām. Gan piektdien, gan sestdien pret ziedojumiem būs iespēja baudīt labsajūtas procedūras: ķermeņa un sejas vai pēdu masāžas, sausos pērienus no kāju pēdām līdz matu galiņiem. Tāpat festivāla apmeklētāji aicināti līdzi ņemt peldšortus un peldkostīmus, jo "Ratniekos" pieejams kā dīķis, tā āra baseins un Gauja, kā arī darbosies pirts.

Aktivitātes paredzētas arī Kungu mājā, konfidenciāli, nostāk no apmeklētāju pūļiem. Biedrība "Esi brīvs!" piedāvās individuālas konsultācijas atkarību jautājumos, sniegs informāciju un palīdzības iespējas līdzatkarīgajiem ģimenē. Domājot par vidi, šogad tiek ieviesta arī glāžu depozītsistēma un festivāla teritorijā būs atļauts ienest savus ēdienu traukus (izņemot stiklu, metāla galda piederumus) un tukšas ūdens pudeles. "Bee In" darbnīcā varēs izgatavot dabisku, skaistu un videi draudzīgu izstrādājumu – vaska drāniņas ēdiena uzglabāšanai. Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvās dažādas sietspiedes darbnīcas, tādēļ apmeklētāji aicināti ņemt līdzi arī savus T-kreklus, maisiņus un lakatus, ko apdarināt. Festivālā darbosies arī vairākas foto studijas, tajā skaitā arī rudenī gaidāmās kino filmas "Jelgava 94" studija ar 90. gadu stila rekvizītiem un grimu.

Festivāls jau iepriekš izziņojis mūzikas programmu, kurā uzstāsies, piemēram: "Laibach" (Slovēnija), "Skyforger", "Garbanotas" (Lietuva), "Dzelzs vilks", Arturs Skutelis, "Babylove & the van Dangos" (Dānija), "Mise en Scene" (Beļģija), "Oranžās brīvdienas", "The Coco'nuts", MNTHA, "Riga Reggae", Roberts Gobziņš un Dullais, "Polifauna", "Baložu pilni pagalmi", "Rahu the Fool", "Gas of Latvia", Imants Daksis, Kapteinis Reinis, "Kanisaifa", "All Day Long", "Stūrī zēvele", "Ackeemama" (Krievija), "Sonntags Legion", "Tribes of the City", "Zig zag", jauktais koris "Dziesmuvara", "Plenērs", "Svētā Bērtuļa nakts", "The Bubble Gum Explotion", "Idioti.trupa", Ainars Mielavs, "Juuk", "Funk Therapy Collective", "Stiprās sievas & Ogas", Donēts 8, "Grodi", "Johnny & the Burnouts", "Nekad", "La fleur du soleil", "Uncle bundle: (Uncle Rodion, Uncle Sampl3, Bombey)", "Peres", "Sound Meccano", "Stotyka", Yulia Shylo, "Batra", "Gateris", Zaķis, "33 letnij podonok", "Posts TV", IALAZ (Ungārija).

Teātra programmā izziņotas, piemēram, dejas kamerizrāde "No miglas", režisora Klāva Knuta Sukura humora izrāde "Par normālu čali", laikmetīgās dejas izrādes "Rokzvaigzne" un "Kabatas izmēra poligons", teātra un cirka grupa "The Lady" no Izraēlas ar izrādi bērniem no trīs gadu vecuma, Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra izrāde "Zenīts", Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris ar "Noziegums vai sods", kā arī būs skatāmas dažādas Latvijas Kultūras koledžas un Latvijas Kultūras akadēmijas performances un izrādes.

Bērniem līdz 13 gadu vecumam ieeja festivālā bezmaksas. Pilna programma apskatāma: www.labadaba.lv.