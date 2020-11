Muzikālā apvienība "Kalnejas" laidusi klajā minialbumu jeb EP "Lejas I", kas, kā raksta grupas dalībnieki, vēsta par pašapziņas celšanos un nedrošības pārvarēšanu.

Albumā "Lejas I" ir iekļauti skaņdarbi, kas ir ierakstīti laikā no 2017. gada līdz 2019 gadam. Grupa plāno izdot vēl papildu albumus "Lejas II" un "Lejas III". Albums ir ierakstīts divās lokācijās. Skaņdarbi "Pie Dieviņa gari galdi" un "Uz ūdeņa" tika ierakstīti grupas dalībnieku drauga, režisora Mārtiņa Urķa rindu māju rezidencē, savukārt "Nerausti plecus" un "Upe" pie grupas dalībnieka Toma Valmiera. Albumu miksēja un māsterēja Edvards Broders.

"Albumā atgādinām sev par vērtībām, palūkojamies uz to, cik daudz ir mūsu rokās ko mainīt un cik daudz mēs jau vairs nespējam kontrolēt. Trīs no albuma dziesmām ir aranžētas tautasdziesmas, savukārt dziesma "Nerausti plecus" ir mūsu orģinālkompozīcija. Mūsuprāt, tuvojoties Latvijas valsts svētkiem, ir lielisks brīdis izlaist dziesmas latviešu valodā, turklāt vairākām no tām esot tautasdziesmām. Ar šo albumu arī pasākām "daudz laimes" mūsu dzimtenei," stāsta grupas soliste Marija Broča.

"Kalnejas" spēlē alternatīvo tautas mūziku. Apvienība dibināta 2017. gada nogalē. Tās sastāvā ir vokāliste Marija Valmiera, kontrabasists Toms Valmiers un vijolniece Spāre Vītola. Kā atzīst paši mākslinieki, apvienība radās brīvajā laikā, ļaujoties mūzikas improvizācijai. Toms un Marija Valmieri ir atpazīstami kā muzikālās apvienības "The Coco'nuts" sastāva dalībnieki, savukārt Spāre Vītola muzicē grupā "alejas".