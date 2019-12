Mūzikas ierakstu gada balvas 'Zelta mikrofons' žūrija uzsāk vērtēšanu

Mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons 2020" noslēdzies albumu iesniegšanas process, un žūrija, kuras sastāvā šogad ir 44 nozares profesionāļi, sadalījusi iesniegtos albumus kategorijās un uzsākusi ierakstu vērtēšanu, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Iesniegtos ierakstus žūrija līdz pat decembra beigām vērtēs 16 kategorijās – "Labākais albums" (kategorijas pa žanriem), "Labākā dziesma", "Labākā debija", "Labākais videoklips", "Koncertieraksts video".

Kopumā žūrijai jāizvērtē 115 ierakstu albumi, kas sadalīti 11 kategorijās. Katru gadu kategoriju nosaukumi tiek pārskatīti, vadoties pēc iesniegto albumu žanriem. Atšķirībā no līdzšinējiem gadiem, šogad izveidotas kategorijas "Klasiskās vai kora mūzikas albums" un "Džeza vai fanka mūzikas albums". Nemainīgi balvas tiks pasniegtas arī kategorijās "Alternatīvās vai indie mūzikas albums", "Elektroniskās vai deju mūzikas albums", "Šlāgera vai kantrī mūzikas albums", "Hiphop mūzikas albums", "Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums", "Mūzikas albums bērniem", "Popmūzikas albums", "Roka vai metāla mūzikas albums", "Tautas vai pasaules mūzikas albums".

Žūrijas vērtēšanai nodotas arī 54 dziesmas, 22 debitantu albumi, 60 videoklipi, kā arī astoņi koncertieraksti videoformātā. Kopskaitā uz "Zelta mikrofona" balvu pretendē 265 ieraksti.

Katru gadu žūrijas sastāvs ir jāatjauno par 10%, un šī gada jaunpienācēju vidū ir tādas radio personības kā Artis Dvarionas, Egons Reiters, Magnuss Eriņš, režisors Uģis Olte, kultūrtelpas "Hanzas perons" vadītāja Ieva Irbina, interneta žurnāla "Satori.lv" galvenais redaktors Henriks Eliass-Zēgners, Igaunijas "Raadio 2" galvenā redaktore Maarja Merivoo-Parro, radio "Star FM" programmu direktore Brita Barone. Pilns žūrijas saraksts pieejams mājaslapā www.zeltamikrofons.lv .

Par žūrijas priekšsēdētāju šogad LaMPA valde izvirzījusi un apstiprinājusi Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) izpilddirektori Lienu Grīnu, kura atzīst: "Būt "Zelta mikrofona" žūrijā vienmēr ir azarts – iepazīt un ieraudzīt jaunas vērtības Latvijas mūzikā, jo pārsteigumi ir vienmēr. Kļūt par žūrijas priekšsēdētāju man ir pagodinājums un jūtu atbildību par jaunajiem pienākumiem."

Mūzikas žurnālists un dīdžejs Uldis Rudaks, kurš žūrijas sastāvā ir jau daudzus gadus, stāsta: "Šis ir grūts darbs, jo apjoms ir liels. Vienmēr jūtu atbildību par to, ko daru augstvērtīgas latviešu mūzikas popularizēšanā, kā arī skarbāk novērtējot tos, kuri, manuprāt, neatstāj neko paliekošu. Parasti lielāko daļu no iesniedzējiem jau zinu, bet katru gadu ir arī pārsteigumi. Pirmajos gados rezultāti bieži bija ļoti atšķirīgi no mana viedokļa, bet pēdējā laikā mans un pārējās žūrijas viedoklis izrādījies līdzīgs. Reizēm apbēdina, ka daži, manuprāt, ļoti vērtīgi albumi "Zelta mikrofonam" netiek iesniegti, un esmu mēģinājis pierunāt to darīt - tā ir iespēja par tiem uzzināt cilvēkiem, kuriem tas būtu patīkams atklājums."

Visu kategoriju nominati tiks paziņoti īpašā pasākumā 9. janvārī, savukārt balvu "Zelta mikrofons" laureāti tiks godināti 18. februārī ceremonijā Dailes teātrī.