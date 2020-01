Mūzikas konferencē 'Eurosonic Noorderslag 2020' Latviju pārstāvēs Evija Vēbere un ANNNA

Laikā no 15. līdz 18. janvārim Nīderlandes pilsētā Groningenā norisināsies mūzikas industrijas konference un festivāls "Eurosonic Noorderslag 2020", kurā šogad uzstāsies arī divas latviešu mūziķes – Evija Vēbere un ANNNA, portālu "Delfi" informē Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksports pārstāvji.

Evija Vēbere tiek pieteikta kā viena no atšķirīgākajām latviešu mūziķēm "ar pasakainu balsi, kas klausītājus pakāpeniski ved caur sintezatoru skaņu mežs tuvāk labi zināmām, bet piemirstām patiesībām."

Savu mūziku Evija rada uz vairākiem modulāriem sintezatoriem, kā arī koncertos izmanto trompeti. Viņas debijas solo albums "Sirdsbūt" 2019. gadā saņēma "Zelta mikrofonu" kā gada labākais alternatīvās mūzikas albums.

"Eurosonic Noorderslag 2020" Evija Vēbere ar solo priekšnesumu uzstāsies 16. janvārī.

ANNNA jeb īstajā vārdā Anna Madara Pērkone ir mūzikas producente un dziedātāja no Latvijas, kura šobrīd dzīvo un strādā Amsterdamā. Klausītāji Latvijā ANNNA iepazina 2019. gada vasarā ar singlu "The One That Got Away", kuru Madara sarakstīja "RIGaLIVE" nometnes ietvaros kopā ar Uku Moldau un Kasparu Ansonu. Tāpat pagājušajā vasarā ANNNA iesildīja pasaulslavenās dziedātājas LP koncertā Siguldas pilsdrupu estrādē. 2019. gada oktobrī dziesma "Stardom/Hater" uzvarēja "Amsterdam Dance Event" demo ierakstu sacensībās.

"Ar savu veldzējošo balss tembru, atrodot vislabāko kombināciju starp alternatīvo mūziku un indie pop, ANNNA mūzika ir enerģētiski pacilājoša un prātā paliekoša. Taču tās nav ierastās dziesmas par mīlestību. Tie ir stāsti par būtisko - ilgtspējību un vienlīdzību, un citām tēmām, kuras šobrīd nodarbina cilvēkus visā pasaulē," raksta Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/ Latvijas Mūzikas eksports pārstāvji.

"Eurosonic Noorderslag 2020" ANNNA kopā ar grupu būs dzirdama 17. janvārī.



"Eurosonic Noorderslag" ir ikgadējā mūzikas industrijas konference, kurā tiekas delegāti no visas pasaules, lai veidotu sadarbību dažādās nozarēs, tostarp ierakstu izdevējdarbībā, koncertu turneju un festivālu organizēšanā, mediju plānošanā.