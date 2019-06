Mūzikas un mākslas festivāls 'Laba daba' paplašina paralēlo programmu

Sestdienas pirmajā pusē varēs piedzīvot bērnu un jauniešu eksperimentālās teātra un cirka izrādes un performances. Šajā programmas daļā īpaši padomāts par pašiem mazākajiem festivāla apmeklētājiem - festivālā viesosies teātra un cirka grupa "The Lady" no Izraēlas ar izrādi bērniem no 3 gadu vecuma. Bet jauniešiem aktuāla būs izrāde "Zenīts", ko piedāvā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Tā ir par diviem zēniem, septiņiem mūzikas instrumentiem un izsmalcinātu mūziku. Mākslas programmas daļā būs iespēja redzēt arī Latvijas Kultūras koledžas un Latvijas Kultūras akadēmijas performances uz izrādes, kuras pievērsīsies gan atkritumu šķirošanas problēmām, gan sevis meklējumiem un dažādām latviešu klasiķu darbu interpretācijām uz skatuves. Kā arī būs baudāmas stāvizrādes par laukiem un par sievietēm, ''Sieviešu stendaps'' izpildījumā.

Savukārt sestdienas vakars noslēgsies uz robežas starp vājprātu un ārprātu. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieri izspēlēs ainas no Fjodora Dostojovska psiholoģiskā romāna "Noziegums vai sods". Režisora Edgara Niklasona iestudējumā, skarbā pilsētas vidē, kurā dzīvo Raskoļņikovs šodien – starp stalažām un miskastes maisiem tiks meklēta atbilde uz jautājumu "Kas ir smagāks – noziegums, ko tu izdari, vai sods, kuru saņem?". Vakara programmā iekļauta arī laikmetīgās dejas izrāde "Rokzvaigzne", kurā dejotājas Agneses Bordjukovas izpildījumā varēs redzēt dialogu ar sevi, brīdī, kad cilvēka ķermenī dzimst rokzvaigzne. Savukārt, programmas izskaņā Šķūnī būs dzirdama un skatāma multimediāla performance "Шахиста бьют!" elektroniskās mūzikas dueta, Toma Treiberga un Oskara Upenieka, izpildījumā.