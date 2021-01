Indie folk mūziķis June River aizvadītā gada nogalē izdevis debijas albumu 'Sand in My Sleeping Bag". Kā informē mūziķis, albumā iekļautas septiņas kompozīcijas, kas tapušas iedvesmojoties no ceļojumiem dažādās pasaules vietās.

"Dziesmas ir kā smilšu graudi manā guļammaisā – katrs no tiem nāk no kādas īpašas vietas. Viens no Islandes melnās pludmales, otrs – no kādas Šveices Alpu virsotnes, cits no Spānijas El Chorro klintīm. Beidzot esmu tos salasījis un apvienojis vienā albumā," stāsta June River.

Dziesmas ierakstītas un miksētas Kārļa Šteinmaņa ierakstu studijā "KS Records - Unity Audio".

"Ierakstu process bija viegls un patīkams. Ar Kārli jau sadarbojos daudzus gadus un saprotamies no pusvārda. Nevaru iedomāties labāku vietu, kur ierakstīt debijas albumu," atzīst June River.

June River jeb īstajā vārdā Jānis Andžāns iepriekš bijis grupu "Wild" un "CrowMother" ģitārists. Mūziķis pagājušā gada nogalē izdeva debijas singlu "Mountain Dream", kas bija klausāms arī Radio SWH raidījumā "Priekšnams", kā arī šī gada novembrī prezentēja videoklipu dziesmai "The Lighthouse".