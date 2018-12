Mūziķis Kriss Noa izziņo koncertu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Latviešu mūziķis Kriss Noa (Chris Noah) izziņo koncertu 2019. gada 13. februārī Latvijas Nacionālas bibliotēkas Ziedoņa zālē. Šis būs līdz šim lielākais mūziķa solo koncerts, kurā tiks apkopota gan līdz šim izdotā daiļrade, gan arī dziesmas, kas vēl nav sasniegušas plašāku publiku, portālu "Delfi" informē mūziķa pārstāvji.

Viena no mākslinieka zināmākajām dziesmām ir 2017. gada singls "Spark", kas iekļuva Latvijas lielāko radiostaciju topos, debijas singls "Had It All", kā arī 2018. gadā izdotās dziesmas - "Fall Through" un "River", kas īpašu uzmanību izpelnījušās tieši no ārzemju mūzikas pazinējiem.

Par gaidāmo koncertu Kriss Noa saka: "Manuprāt, katrs jaunais mūziķis, uzsākot savas muzikālās gaitas, savā veidā meklē savu skanējumu, kas vislabāk atspoguļo viņa muzikālās ietekmes, sajūtas un personību. Koncertā varēs dzirdēt to, ka "Chris Noah" ir atradis savu skanējumu, kas viennozīmīgi atšķiras no Latvijas vai Baltijas popmūzikā dzirdamā."

Mūziķim uz skatuves pievienosies arī vairāki viesmākslinieki, kas viņa dziesmām piešķirs jaunu skanējumu.

2018. gadā izdotās dziesmas padarījušas mūziķi kā vienu no šī brīža aktuālākajiem jaunajiem māksliniekiem Baltijā. Singls "River" ir klausīts vairāk kā 280 000 reižu vietnē "YouTube", savukārt singls "Fall Through" iekļauts vairākās prestižās ārzemju mūzikas listēs, no kurām viena jau noklausīta vairāk kā miljons reižu.

2018. gadā mūziķis tika nominēts kā "Gada debija" Latvijas Mūzikas ierakstu gada balva "Zelta Mikrofons" ceremonijā, uzstājās lielākajos Latvijas festivālos, pārstāvēja Latviju festivālā "Reeperbahn" Hamburgā, kā arī tika uzaicināts iesildīt mākslinieci LP (Laura Pergolizzi) "Arēnā Rīga".

Koncerts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks 13. februārī pulksten 20.00, ieeja no pulksten 19.00.