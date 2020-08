Mūziķis Miķelis Dzenuška laidis klajā savu debijas albumu 'Pritonā'

Īsi pirms 2020. gada vasaras saulgriežiem vietējo mūziķu aprindās par latviešu Lūisu Kolu dēvētais jaunais mākslinieks Miķelis Dzenuška plašākai publikai piedāvāja savu debijas albumu ar nosaukumu "Pritonā", portālu "Delfi" informē mākslinieka pārstāvis Gustavs Melbārdis.

Miķelis Dzenuška ir vibrofonists un taustiņinstrumentālists, kurš absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas džeza nodaļu un darbojas tādos projektos kā BFNL un "KonBrio", kā arī regulāri papildina citus sastāvus gan kā solo instrumentālists, gan kā aranžētājs un producents. Viņš šogad saņēmis prestižo Nika Gothema balvu par sasniegumiem mūzikā.

Albums "Pritonā" tapis mājas apstākļos karantīnas laikā, un tajā apvienotas džeza, fanka, popmūzikas un elektroniskās mūzikas ietekmes. Albuma koncerts plašākai publikai – piektdienas vakarā Tallinas ielas kvartālā.

"Miķelis Dzenuška pilnībā iziet no vispārpieņemtā džeza vibrafonista rāmja, uz saviem pleciem iznesot visu, kas vien bija pa spēkam. Albums ir kā asorti, pa drusciņai no visa," žurnālā "Jazz In" raksta Ēriks Miezis.

Albuma tapšanā, kā arī pezentācijas koncertā piedalīsies vairāki jaunie latviešu mūziķi: Jēkabs Zemzars (bungas), Rūta Sīpolas (flauta), Svens Vilsons (ģitāra), Kārlis Feldbergs (trombons), Artūrs Sebris (saksofons) un citi.