Nacionālajā teātrī izskanēs Latvijas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svētku koncerts

Šī gada 18. novembrī par godu Latvijas proklamēšanas 104. gadadienai Valsts prezidenta kanceleja, Kultūras ministrija un VSIA "Latvijas Koncerti" rīko ikgadējo svētku koncertu Latvijas Nacionālajā teātrī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē "Latvijas Koncertu" pārstāve Ieva Mora, koncertā skanēs latviešu komponistu skaņdarbi Latvijā pazīstamu un atzītu mākslinieku izpildījumā. Koncerta translācija no Latvijas Nacionālā teātra būs skatāma Latvijas Televīzijas 1. kanālā pulksten 18.40, kā arī klausāma Latvijas Radio 3 "Klasika" tiešraidē pulksten 18.

Latvijas Nacionālā teātra koncerta diriģents un mākslinieciskais vadītājs Jānis Liepiņš saka: "Koncerta programmas saturiskais un muzikālais centrs ir Zigmara Liepiņa skaņdarbs "Agnus Dei" jeb latviski – "Dieva jērs", kura galvenais vēstījums – dod mums mieru! Paturot prātā šo vadmotīvu tika veidota arī visa pārējā valsts svētku programma – piemeklēti aktuālākie latviešu autoru skaņdarbi un mākslinieki."

"Man bija svarīgi, lai programma ir mūsdienīga un atspoguļo to, kas mums šobrīd ir svarīgs, tāpēc domājot par to, kas notiek pasaulē, valsts svētku koncertā tika iekļauts arī ukraiņu komponista Valentīna Silvestrova skaņdarbs - "Vakara serenāde". Īpaši priecājos, ka koncertā būs dzirdams arī pirmatskaņojums – fragments no Valta Pūces nesen tapušā "Koncerta čellam". 18. novembris ir īpaša diena Latvijai, tāpēc ir svarīgi radīt pacilātu noskaņojumu un svētku sajūtu!" uzsver diriģents.

Koncertā skanēs Jura Karlsona "Jāņu diena" no baleta "Antonija#Silmači", Georga Pelēča "Peoniju deja", Natālijas Mundas "Sapņu pārdevēja", Jāņa Ķirša "Mēnestiņš" un "Saulītes zelts", ukraiņu komponista Valentīna Silvestrova "Vakara serenāde" no 2002. gadā tapušā cikla "Klusa mūzika stīgām", Valta Pūces "Credo" – trešā daļa no nesen tapušā "Koncerta čellam", kas 18. novembra vakarā piedzīvos savu pirmatskaņojumu, Zigmara Liepiņa "Agnus Dei" no "Mesa 2020" un grupas "Instrumenti" skaņdarbs "Ugunskura vieta ar skatu uz Latviju".

Koncertā piedalīsies Latvijā pazīstami un atzīti skatuves mākslinieki: Latvijas Nacionālās operas soliste Inga Šļubovska, dziedātāja Ilze Grēvele-Skaraine, mūziķi Jānis Šipkēvics un Reinis Sējāns, čellists Valters Pūce, koklētāja Līga Griķe, ērģelniece Kristīne Adamaite, valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga", "Rīgas Doma zēnu koris", diriģents Jānis Liepiņš. Koncerta režisors – Reinis Suhanovs, koncertu vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Arturs Krūzkops.

Valsts prezidenta kanceleja, Kultūras ministrija un VSIA "Latvijas Koncerti" aicina apmeklēt bezmaksas koncertus reģionos, šogad tie izskanēs Mežotnes daudzfunkcionālajā attīstības centrā "Strēlnieki", Gārsenes kultūras namā, Pociema kultūras namā, Ezeres kultūras namā un Zilupes kultūras namā.