Nākamā gada nogalē Rīgā skanēs Adeles dziesmu šovs 'Someone Like You'

Nākamā gada nogalē, 2020. gada 30. decembrī, "Arēnu Rīga" uzstāsies britu "X Factor" fināliste Keitija Markhema (Katie Markham) ar dziedātājas Adeles dziesmu programmu, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "LTips Agency".

Pati Adele savulaik izvēlējās Keitiju kā visatbilstošāko šim šovam, turklāt ir pat dziedājusi kopā ar viņu.

Koncerta programmā skanēs pazīstamākās pašas Adeles dziesmas: "Chasing Pavements", "Make You Feel My Love", "Set Fire To The Rain", "Someone Like You", "Hello", "Rolling In The Deep", "Skyfall" u.c., kā arī to māksliniecu sacerējumi, kas īpaši ietekmējuši Adeles daiļradi, piemēram, Boba Dilana, Džordža Maikla un "The Cure" dziesmas.

Keitijai Markhemai jau kopš gadu vecuma paticis dziedāt un dejot, tāpēc pieaugot viņa šo aizraušanos virzīja tālāk, papildinot izglītību vairākās mūzikas un dejas skolās. Kopš 15 gadu vecuma viņa ir regulāra dažādu izpildītāju konkursu uzvarētāja. 2013. gadā Keitija iekļuva britu "X Factor" finālā, bet 2015. gadā Adeles šova producenti uzrunā talantīgo meiteni, aicinot piedalīties jaunā šovā "Someone Like You. The Adele Songbook", kur viņu par uzvarētāju izvēlējās pati Adele. Kā atzīst Keitija, viņa jūtusies tik saviļņota un, protams, nevarējusi pat iedomāties, ka kādu dienu ne tikai iemiesos Adeli, bet uzstāsies uz skatuves kopā ar savu elku.

Keitija komentē: "Adeles mūzikai piemīt īsta burvība. Manuprāt tieši tāpēc tā pievelk tik daudz klausītāju; viņa pauž savas emocijas visai pasaulei".

Koncertuzvedums aptver visu trīs Adeles albumu "19", "21" un "25" populārāko materiālu, tādējādi izvedot klausītājus caur dziedātājas karjeras attīstībai. Taču tajā savu vietu atraduši arī vairāku mākslinieku sacerējumi, kas kādā īpašā veidā ietekmējuši Adeles daiļradi. Piemēram, Boba Dilana "Make You Feel My Love" vai Džordža Maikla "Fast Love".

"Keitija Markhema bija vienkārši apbrīnojama un šajā koncertā daudzkārt demonstrēja līdzību pasaules superzvaigznei, ne tikai pateicoties abu vizuālajai līdzībai un vizuļojošajai kleitai, bet arī apbrīnojamajai balsij. Līdz šim vakaram biju pārliecināts, ka nekad nesastapšu kādu, kura spētu līdzināties Adelei [balss] diapazona ziņā.

Es simtprocentīgi ieteiktu redzēt šo koncertu. Turklāt tad, kad jums jau ir vēl arī pašas Adeles ieteikums, jūs zināt, ka baudīsiet tiešām pasakainu šovu," tik pacilāti sajūsmināts ir kāds "thelivereview.co.uk" apskatnieks pēc koncerta apmeklējuma.