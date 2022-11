Nākamajā vasarā Igaunijā uzstāsies kanādiešu popzvaigzne The Weeknd

Nākamvasar pirmo reizi Baltijā, Igaunijā, 12. augustā Tallinas Dziesmu svētku estrādē, uzstāsies superzvaigzne The Weeknd. The Weeknd ir 2022. gada "Billboard" mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā visvairāk nominētais mākslinieks ar 17 nominācijām, tostarp kā "Top Artist".

The Weeknd koncerttūre sāksies 10. jūnijā Mančestrā, Lielbritānijā. Tallinā The Weeknd ieradīsies 2023. gada 12. augustā. Koncerttūres Ziemeļamerikas daļa bija fantastiski veiksmīga - tika pārspēti skatītāju rekordi un ieņēmumos gūti vairāk nekā 130 miljoni dolāru, no kuriem liela daļa tiek novirzīta labdarībai.

Aiz The Weeknd skatuves vārda slēpjas 32 gadus vecais kanādiešu mūziķis Ābels Tesfaije (Abel Tesfaye). Pēc problēmām ar likumsargiem narkotiku dēļ viņš nolēma mainīt savu ceļu dzīvē un pievērsās mūzikai. Panākumi sekoja, kad repera Dreika menedžeris palīdzēja popularizēt The Weeknd un izveidoja sadarbību.

The Weekend ieguva savu pirmo "Grammy" balvu par albumu "Beauty Behind the Madness", vienlaikus saņemot Oskara nomināciju par dziesmu "Earned It" (2015), kas sarakstīta filmai "Fifty Shades of Grey". Filmu mūzikas panākumiem sekoja topu iekarošana ar dziesmu "Can't Feel My Face" (2015).

Arī nākamā albuma "Starboy" (2016) hiti iekaroja topus. The Weeknd ir apbūris fanus ar nevainojamu balsi, izjustiem dziesmu tekstiem un hipnotizējošiem bītiem. "Save Your Tears" (kopā ar Ariana Grande), "Blinding Lights", "Wicked Games", "Out of Time" ir tikai dažas no dziesmām, kuru dēļ The Weeknd ir viens visvairāk nominētajiem māksliniekiem šīgada "Billboard" mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā, kopumā saņemot 17 nominācijas.

Turnejā "After Hours Til Dawn" tiek izcelts The Weeknd 2020. gada albums "After Hours". Šī albuma hits "Blinding Lights" tika nosaukts par visu laiku "karstāko" "Billboard Hot 100" dziesmu nr. 1, pārspējot Chubby Checker 1960. gada hitu "The Twist". Kritiķu atzinību saņēmis arī 2022. gada albums "Dawn FM".