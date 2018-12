Nākamgad Rīgā ar jaunu programmu koncertēs Sāra Braitmena

2019. gada 3. novembrī "Arēnā Rīga" uzstāsies trīs oktāvu vokāla īpašniece Sāra Braitmena, portālu "Delfi" informē konerta rīkotāji no "LTips Agency".

Dziedātāja Latvijas galvaspilsētā viesosies jaunākā, nule kā klajā nākušā albuma "Hymn" koncertturnejas programmā. "Hymn: Sarah Brightman In Concert" turnejā kopumā būs125 koncerti piecos kontinentos. Jautāta par to, uz ko skatītājiem gatavoties, Braitmenas kundze atbild: "Sagaidiet negaidīto!"

Sāras Braitmenas vienpadsmitais studijas albums "Hymn" tika izdots 9. novembrī un uzreiz ieņēma pirmo vietu gan "Billboard" klasiskās mūzikas, gan "crossover" topos.

"Esmu tik priecīga dalīties ar šo albumu. "Hymn" ir aizraujoši eklektisks, aptver dažādus stilus, un es ar cerībām raugos uz iespēju pasaules turnejā dziedāt arī jaunās dziesmas. Katrs projekts, kurā esmu iesaistījusies, vienmēr sācies no emocijām, un arī šoreiz es gribēju radīt kaut ko, kas izklausās skaisti un pacilājoši. Man himna nozīmē prieku – cerības un gaismas sajūtu, kaut ko, kas ir pazīstams un drošs, un es ceru, ka šī sajūta rezonēs ar mūziku," paskaidro Sāra Braitmena.

2016. gadā Braitmena devās ierakstu studijā, lai kopā ar savu ilglaicīgo sadarbības partneri un producentu Frenku Pētersonu sāktu strādāt pie "Hymn". Viņš ir būtisks radošais spēks mākslinieces astoņiem iepriekšējiem albumiem, tai skaitā, "Dive" (1993), "Fly" (1995), "Timeless (Time To Say Goodbye)" (1997), "Eden (1998), "La Luna" (2000), "Harem" (2003), "Symphony" un "Winter Symphony" (2008).

"Hymn" ir orķestra un kora pavadījumā ierakstīta dziesmu kolekcija, kuru, kā atzīst pati Braitmena, bija nomierinoši ierakstīt šajā viņas dzīves posmā. Albuma ieraksts aizņēma divus gadus, un tie tapa Hamburgā, Maiami, Londonā, Vankūverā, Losandželosā, Ņujorkā un Budapeštā.

Sāra Braitmena pazīstama ar trīs oktāvu plašo vokālo diapazonu un to, ka radījusi klasiskās un mūsdienu mūzikas simbiozes jeb "classical-crossover" novirzienu. Karjeras laikā pārdoti vismaz 30 miljoni viņas ierakstu vienību. Viņa ir vienīgā māksliniece, kuras vārds vienlaikus atradies gan "Billboard" klasiskās, gan deju mūzikas topos, tāpat viņa saņēmusi vairāk nekā 180 zelta un platīna apbalvojumus, vairāk nekā 40 valstīs. Tāpat viņa pazīstama ar savu dalību rokoperā "Operas spoks", kuras ieraksti tiražēti vismaz 40 miljonos eksemplāru.

Viens no starptautiski zināmākajiem hitiem ir Braitmenas duetā ar Andrea Bočelli iedziedātais "Time To Say Goodbye" ,Vēl noteikti jāpiemin dziedātājas dalība tādos prestižos pasākumos, kā 2007. gada veltījumkoncerts princesei Diānai, 1992. gada Barselonas un 2008. gada Pekinas Olimpisko spēļu ceremonijas.