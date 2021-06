Nākamgad Rīgā koncertēs Skots Bredlijs un 'Postmodern Jukebox'

Nākamā gada 25. martā, koncertzālē "Palladium" uzstāsies popmūzikas-džeza fenomens Skots Bredlijs ar mūziķu apvienību "Postmodern Jukebox".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Positivus Music", mūziķi Latvijā viesosies koncertturnejas "The Grand Reopening Tour" ietvaros.

Kā atgādina organizatori, Skots Bredlijs kopā ar "Postmodern Jukebox" ir kļuvuši par pasaules mēroga sensāciju, publicējot "YouTube" kanālā mūsdienu hitu transformācijas 20. - 60. gadu mūzikas stilā. Šobrīd grupas "YouTube" kanālam ir vairāk nekā pieci miljoni abonentu un kopējais video skatījumu skaits pārsniedz 1.5 miljardus. Grupa izpilda tādu populāru mākslinieku kā Teilore Svifta, "Florence and the Machine", Sems Smits, Lady Gaga, "The Strokes", "Radiohead", Keitija Perija un "The White Stripes" dziesmas.

Kopš 2014. gada, kad Skots Bredlijs un "Postmodern Jukebox" uzsāka savu pirmo koncertturneju, grupa ir uzstājusies uz pasaulē lielākajām skatuvēm, apceļojusi sešus kontinentus un izpārdevuši koncertus vairāk nekā 60 pasaules valstīs. Par gaidāmo "The Grand Reopening Tour" Skots Bredlijs ir teicis: "Es esmu pateicīgs, ka spēju izveidot un sadarboties ar tik daudziem talantīgiem māksliniekiem un uzstāties vietās, kuras ir piepildītas ar mūsu mūzikas cienītājiem. Mums ir patiesi paveicies ar uzticamiem faniem visā pasaulē, kas ļāvuši "Postmodern Jukebox" kļūt par pasaules mēroga grupu. Šī koncertturneja būs grandioza atgriešanās un grandioza atkalsatikšanās."

Skota Bredlija un "Postmodern Jukebox" koncertos piedalījušies vairāk nekā 70 dažādi talantīgi mākslinieki un mūziķi. Lai katrs tūres koncerts būtu unikāls un neaizmirstams, grupas kolektīvam pievienojas pārsteiguma viesi – radot vienu no aizraujošākajām dzīvās mūzikas pieredzēm, ko iespējams piedzīvot.

Biļetes uz Skota Bredlija un "Postmodern Jukebox" koncertu koncertzālē Palladium iespējams iegādāties "Biļešu servisa" tīklā no piektdienas, 11. jūnija, pulksten 10.