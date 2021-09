Nākamgad Rīgā uzstāsies grupa 'Eagles of Death Metal'

Nākamā gada 7. aprīlī koncertzālē "Palladium" pirmo reizi uzstāsies amerikāņu rokgrupa "Eagles Of Death Metal".

Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji no FBI, grupa Latvijā ieradīsies koncertturnejas "The 24th Anniversary Tour" ietvaros.

Koncertā kā īpašie viesi uzstāsies "Grammy" balvai nominētā grupa "Bones UK".

"Eagles Of Death Metal" aizsākās kā divu labāko draugu un rokmūziķu – Džesija Hjūza (Jesse Hughes) un Džoša Hommes (Josh Homme) – blakusprojekts, kas attīstījās par globāla mēroga koncertējošu grupu. Neskatoties uz grupas nosaukumu, "Eagles Of Death Metal" nav smagā metāla grupa. Grupas izpildījums ir sākot no garāžroka un alternatīvā roka līdz pat elementiem no blūzroka, pankroka un glamroka. Grupas bundzinieks Džošs Homme galvenokārt zināms rokgrupas "Queens of the Stone Age" viens no līderiem.

Kopš grupas dibināšanas "Eagles Of Death Metal" ir izdevusi četrus studijas albumus, devusies koncertturnejās kopā ar "The Distillers", "The Strokes", "Guns N' Roses", "Placebo", kā arī radījuši daudzu dziesmu kaverversijas no dažādu žanru mākslinieku dziesmām, kā "AC/DC", Deivids Bovijs, "Kiss", "Pixies", "The Ramones", Džordžs Maikls, Kets Stīvenss, u.c.

"Eagles Of Death Metal" debijas albums "Peace Love Death Metal" tika izdots 2004. gada martā. Tas izpelnījās lielu uzmanību no Amerikas televīzijas reklāmdevējiem un grupas albuma dziesmas tika izmantotas tādu lielo kompāniju kā "Nissan Motors", "Wendy's" un "Microsoft" reklāmas klipos. Grupas otrais albums "Death By Sexy" tapa vien astoņu dienu laikā un tika izdots 2005. gada rudenī. Trešais albums "Heart On" pie klausītājiem nonāca 2008. gada rudenī un bija vēl spēcīgāks veikums, nekā grupas pirmie divi izdotie albumi. Ceturtais studijas albums "Zipper Down" tika izdots pēc septiņu gadu pārtraukuma un tika atzinīgi novērtēts mūzikas kritiķu vidū kā izklaidējošs rokenrols.

"Eagles Of Death Metal" koncertu Rīgā iesildīs "Bones UK" – "Grammy" nominētā rokgrupa no Londonas. Grupas debijas albums "Bones UK" iznācis nesen, bet uzreiz saņēmis atzinīgu novērtējumu. Albumā tiek aktualizēts viss, sākot no skaistumkopšanas industrijas kompleksiem līdz toksiskai vīrišķībai, tā raksta koncerta rīkotāji.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu serviss" tīklā pieejamas no piektdienas, 1. oktobra.