Nākamgad Rīgā uzstāsies popmūziķis Lauv

Nākamā gada 24. maijā koncertzālē "Palladium" uzstāsies viens no šobrīd aktuālākajiem popmūzikas māksliniekiem, multiinstrumentālists un mūzikas producents Lauv, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no FBI.

Lauv savu straujo popularitāti ieguvis, pateicoties trīskārtējam platīna debijas hitam "I Like Me Better," un 6. martā gatavojas izdot savu debijas albumu "how i'm feeling".

Koncertā kā īpašais viesis uzstāsies Kanādas drīmpopa duets "Babygirl".

Amerikāņu mūziķis Lauv, īstajā vārdā Ari Staprans Leff, ir dziesmu autors, multiinstrumentālists un producents. Savu skatuves vārdu aizguvis no latviešu vārda "lauva" un turklāt ne tāpat vien. Viņa vecvecāki un mamma ir latvieši un Latvija viņam nav sveša.

"Intīma, atmosfēriska un ambienta mūzika ir Lauv radošā rokraksta galvenais elements. Viņa dziesmas ir patiesas, uz emocijām balstītas, zināma naivuma caurstrāvotas, un tieši tas liek sajūsmā kust miljoniem fanu visā pasaulē," raksta koncerta rīkotāji.

Uzsākot savu karjeru mūzikas industrijā kā pieprasīts dziesmu autors tādiem mūziķiem kā Khalid, "Cheat Codes", Demija Lovato un Charli XCX, Lauv pakāpeniski pieteica sevi kā popmūzikas mākslinieku, strauji vairojot popularitāti, pateicoties savam trīskārtējam platīna debijas hitam "I Like Me Better." Šis hits nokļuva pasaules mūzikas Top 40 pirmajā desmitniekā un Lauv skaņdarbu izpildīja gan ASV izklaides šovā "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", gan arī 2018. gada "Teen Choice Awards" apbalvošanas ceremonijā, kā arī pērnā gada "MTV Video Music Awards", izklaides pārraidē "Jimmy Kimmel Live!" un ASV rīta raidījumā "Today".

Savas salīdzinoši neilgās darbības laikā Lauv jau paspējis iegūt atzinību no tādiem izdevumiem kā "The Rolling Stone", "New York Times", "People", "Billboard", un "Time", kas mūziķi nodēvējis par "popmūzikas jauno balsi, kas rada hitus, iedvesmojoties no saviem pārdzīvojumiem."

Papildu izpārdotiem solo koncertiem, Lauv ir arī iesildījis Edu Šīranu (Ed Sheeran) pasaules lielākajās arēnās un stadionos, kā arī uzstājies "Lollapalooza", "Hangout Music Festival" un "Outside Lands" festivālos. 2018. gadā mākslinieks uzstājās arī "Positivus" festivālā uz galvenās skatuves.

Biļetes uz koncertu publiskajā tirdzniecībā būs pieejamas “Biļešu servisa” tīklā piektdien, 11. oktobrī no pulksten 10.00, bet jau 9. oktobrī no pulksten 10.00 tikai FBI un “Positivus” klubu biedriem būs ekskluzīva iespēja iegādāties biļetes pirmajiem izmantojot īpašo kodu: IMSOTIRED.