Nākamgad 'Zelta mikrofona' ceremonija notiks Ķīpsalā; uzvarētāji saņems divas balvas

Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" ceremonija notiks 2023. gada 18. februārī Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā, pirmo reizi piedāvājot to apmeklēt arī skatītājiem.

Kā "Delfi" informē organizatori, uz ceremoniju ierobežotā skaitā varēs nopirkt ieejas biļetes. Savukārt mūziķi aicināti iesniegt vērtēšanai savus ierakstus līdz šī gada 1. decembrim. Katras kategorijas uzvarētājs saņems divas balvas - gan fizisku, gan digitālu, kuras dizainu veidojis mākslinieks Kiwie.

Ceturtdienā, 6. oktobrī, mākslas un izglītības centrā "Ola Foundation" notika "Zelta Mikrofons'23" ceremonijas izziņošanas preses konference. Runātāju vidū bija "Zelta Mikrofons" producente Elita Mīlgrāve, līdzproducente Ilze Jansone, Kultūras Ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja Lāsma Krastiņa-Sidorenko, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore Liena Edvardsa, mūziķis Ozols, "Zaļā josta" pārstāve Laima Kubliņa un mākslinieks Kiwie. Ar priekšnesumiem klātesošos priecēja 13 gadīgā soliste Karlīne Anna Ērgle, kas duetā ar Agnesi Rakovsku izpildīja dziesmu "Bērnība". Konferences dalībniekus pārsteidza arī virtuozais pianists Andrejs Osokins, kurš spēlēja Geršvina "The man I love" tikai ar kreiso roku.

"Zelta mikrofona" producente Elita Mīlgrāve uzsvēra to, ka ceremonija ir svētki mūziķiem un producentiem. Pēc divu gadu pārbaudījumiem izdzīvošanas režīmā "Zelta mikrofona" ceremonija tiks pārcelta uz plašākām telpām un notiks vērienīgs koncerts Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā. "Sperot soli uz priekšu, aicinām mūzikas mīļotājus būt daļai no ceremonijas," medijiem sacīja Mīlgrāve. Biļetes uz ceremoniju būs pieejamas tirdzniecībā no 7. oktobra.

"Zelta mikrofona" ceremonija līdzproducente Ilze Jansone atklāja, ka pēdējos divos gados ceremonija TV tiešraides formātā televīzijas reitingus ir dubultojusi. Arī 2023. gada "Zelta mikrofona" ceremonija tiks ieturēta pasaules līmeņa šovu standartā, un, izmantojot Ķīpsalas starptautiskā izstāžu centra dotās iespējas, skatītājiem būs iespēja vērot dinamisku un krāšņu ceremoniju. Viņa saka: ""Zelta Mikrofons" ir nozares līderu pasākums - noteikti vēlamies, lai tas atspoguļojas arī TV tiešraidē gan radoši, gan tehniskajā realizācijā. Pirmo reizi tās ilgajā pastāvēšanas vēsturē ceremonija notiks kopā ar skatītājiem, kuru klātbūtne radīs vēl vairāk pozitīvu emociju nominantiem un balvu saņēmējiem. Jau esam sākuši darbu pie skatuves un pasākuma dizaina. Jau novembrī plānojam darbu pie priekšnesumiem un klātienes pārsteigumiem skatītājiem. Ceremonija būs neaizmirstama pieredze gan nominatiem, gan apmeklētājiem."

"Zelta mikrofona" ilggadējais sadarbības partneri ir gan Kultūras Ministrija, gan Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība LaIPA, ar kuru iesaisti "Zelta mikrofonam" ir bijusi iespēja gan pārvarēt pandēmijas laiku, gan pozitīvi skatīties nākotnē, norāda rīkotāji.

Mūziķi un producenti ierakstus izvērtēšanai kādai no "Zelta mikrofona" kategorijām var iesniegt no 1. oktobra līdz 1. decembrim. Lai izvairītos no ierakstu iesniegšanas vilcināšanas, iesniegumiem laikposmā no 20. novembra līdz 1. decembrim tiek piemērota iesniegšanas maksa. Plašāka informācija un iesniegšanas anketa atrodama "Zelta mikrofona" mājaslapā. Žūrijas sastāvs tiks izziņots novembrī.

"Zelta mikrofona" lielākais jaunums – katras kategorijas uzvarētāji saņems gan zelta mikrofona statuju, gan digitālo - NFT dizaina "Zelta mikrofonu", ko izstrādās mākslinieks Kiwie, kurš sadarbību komentē: "Tā kā mūzika iet līdzi laikam, laiks arī "Zelta mikrofonam" sadoties rokās ar jauno. Pirmo reizi Eiropā, ja ne visā pasaulē uzvarētājiem kopā ar "Zelta mikrofona" statuju mēs līdzi dosim arī digitālu kontraktu jeb NFT, kas apliecinās konkrētā balvas uzvarētāja īpašumtiesības uz mikrofonu. Katras nominācijas NFT izskatīsies nedaudz atšķirīgi, balstoties uz specifiskās nominācijas stila īpatnībām."