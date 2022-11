Nākamvasar Lietuvā uzstāsies 'Imagine Dragons'

Nākamvasar, 16. augustā, Viņģa parkā Viļņā, Lietuvā, uzstāsies "Grammy" balvas ieguvēja, grupa "Imagine Dragons". Mūziķi Lietuvā viesosies pasaules koncertturnejas "Mercury Tour" ietvaros.

Turneja nākamgad sāksies Dānijā, pirms došanās uz Itāliju, Horvātiju, Poliju, Lietuvu, Franciju, Izraēlu un Grieķiju.

"Imagine Dragons" nāk no Lasvegasas, ASV, kur grupa tika dibināta 2008. gadā. Tās pirmie panākumi saistāmi ar debijas albumu "Night Visions", kas iznāca 2012. gadā. Kopš tā laika grupa izdevusi vēl piecus albumus, jaunākais no tiem, otrā daļa no dubultalbuma "Mercury – Act 2" iznāca 2022. albuma

Kā vēsta koncerta rīkotāji no FBI, "Imagine Dragons" ir viena no šā brīža lielākajām rokgrupām pasaulē, kas turpina piepildīt pasaules stadionus un pārspēt rekordus. Apkopojot pārdošanas datu apjomus, viņu kontā ir vairāk nekā 66 miljonu pārdotu albumu kopiju, 55 miljonu digitālo dziesmu klausījumu un 110 miljardu klausījumu straumēšanas servisos kopā. "Imagine Dragons" izceļas kā vienīgā grupa vēsturē, kas nopelnījusi četrus "RIAA Diamond" singlus, proti, "Radioactive" (14x platīns), "Believer" (10x platīns), "Demons" (10x platīns) un "Thunder" (10x platīns). Kopš 2009. gada viņi ar savām dziesmām piecas reizes pēc kārtas ir iekļuvuši Top 10 "Billboard Top 200".

Līdz ar albuma "Mercury – Act 2" iznākšanu šogad, grupa pabeidza savu pirmo dubultalbumu, ko producējis Riks Rubins, populārās mūzikas pasaulē leģendārs un ietekmīgs producents, kurš strādājis ar tādām grupām kā "Metallica", "Red Hot Chili Peppers", "The Strokes", "The Smashing Pumpkins" un daudzām citām.

"Imagine Dragons: ir sadarbojusies ar citu žanru populāriem māksliniekiem, sākot ar Kendriku Lamāru, Lil Wayne, Wiz Khalifa un Avicii, kā arī ar filmu komponistu Hansu Zimmeru. Pēc grupas aicinājuma ziedojumos ir savākti miljoni dažādiem mērķiem, tostarp bērnu vēža labdarības organizācijai "Tyler Robinson Foundation" un līdera Dena Reinoldsa "LOVELOUD" fondam un LGBTQ+ jauniešu atbalstam. 2022. gadā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis viņus iekļāva starp vēstniekiem "UNITED 24", kas palīdz sniegt humāno palīdzību Ukrainā.

2022. gada jūnijā "Imagine Dragons" uzstājās Latvijā, Mežaparka Lielajā estrādē. Arī iepriekš grupa uzstājusies Latvijā, tostarp "Positivus" festivālā.