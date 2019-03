Nāru un feju pasaulē. Ainārs Rubiķis Maskavā, Berlīnē, Rīgā

Kopš kļūšanas par Berlīnes Komiskās operas muzikālo vadītāju (2018) Aināra Rubiķa karjera nostiprinājusies starptautiskā mērogā. 15. martā viņš būs Lielajā ģildē koncertā "LNSO un Ainārs Rubiķis". Programmā – Onegērs un Mendelszons.

Atgādināsim, ka no 2012. līdz 2014. gadam Rubiķis bija Novosibirskas akadēmiskā operas un baleta teātra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents, un jau tajā laikā viņa vadītās operizrādes, piemēram, Čikāgas Liriskajā operā vai Barselonas opernamā (abās vietās – "Karmena") izpelnījās profesionāļu atzinību.

Pēc tam, kad Novosibirskas operu pameta Teodors Kurendziss, līdzi paņemot labākos orķestra mūziķus, Aināram Rubiķim šajā Rietumsibīrijas metropolē bija jāsāk ne nu gluži no nulles, tomēr gandrīz no sākuma – orķestris mācījās spēlēt to, kas rakstīts nošutekstā, un solisti mācījās saprast, ka skatuve ir nevis tribīne, bet spēles laukums. Panākumi bija ievērojami, un to citstarp apliecina arī "Zelta maskas" saņemšana par Leonarda Bernsteina "Mesas" iestudējumu sadarbībā ar režisori Rēziju Kalniņu.

Jā, Aināra Rubiķa muzikālās spējas visupirms izpaužas muzikālā teātra nerva sajušanā. Viss, ko viņa vadībā gadījies redzēt uz operskatuves, ir dzīvs stāstījums – tu aizmirsti, ka sēdi operā (bet opera taču vispār ir kaut kas maķenīt nedabisks), un esi stāsta līdzdalībnieks, tik raiti viss rit un tik loģiski skan.