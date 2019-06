Naudas mašīna un koncerti Rīgā, kas nekad nenotika. Fakti, kas jāzina par grupu 'Bon Jovi'

Svētdienas, 2. jūnija, vakarā Tallinas Dziesmu svētku estrādi, vēl pirms šovasar gaidāmajiem igauņu dziesmu svētkiem, piedziedās amerikāņu rokeris Džons Bon Džovi un viņa grupa "Bon Jovi".

Savas karjeras laikā kopš 80. gadu vidus grupa izdevusi 14 albumus – jaunākais no tiem "This House is Not For Sale" iznāca 2016. gadā. Tomēr, lai arī turneja, kuras ietvaros grupa uzstājas Tallinā, nosaukta par godu šim albumam, koncertos aizvien pieprasīti ir "Bon Jovi" 80. un 90. gadu hiti, ko viņi arī labprāt iekļauj savās koncertprogrammās. "Bon Jovi" turnejas Eiropas daļu vēl pirms tās sākuma "Forbes" nosauca par naudas mašīnu, tādējādi atgādinot, ka, neskatoties uz dažādu muzikālo tendenču, formātu un atskaņošanas veidu straujajām izmaiņām pēdējo 30 gadu laikā, "Bon Jovi" joprojām ir viena no koncertturnejās pelnošākajām grupām pasaulē.

Koncerts Tallinā būs grupas pirmā uzstāšanās Baltijas valstīs, tomēr reiz ar "Bon Jovi" vārdu bija saistāma viena no lielākajām krāpniecībām Latvijas koncertdzīves vesture. Sagaidot "Bon Jovi" koncertu Tallinā – atgādinām septiņus faktus, kas par šo grupu jāzina, vienalga, vai dodaties un koncertu, vai nē.