Nedēļas nogalē, 12. un 13. decembrī, visā pasaulē būs skatāms animētā muzikālā projekta "Gorillaz" tiešsaistes koncerts, kas tiek pieteikts kā iespaidīgs dzīvā izpildījuma un unikālas animācijas apvienojums.

"Gorillaz Song Machine Live From Kong" animāciju autors ir Gorillaz līdzdibinātajs - Džeimijs Hjūlets (Jamie Hewlett). Šoreiz "Gorillaz" sastāvā muzicēs 14 dalībnieki, kurus vadīs jau ierastais "Gorillaz" kodols – līderis Deimons Albarns (Damon Albarn), 2D, Noodle, Mērdoks Nikalss (Murdoc Niccals) un Rasels Hobss (Russel Hobbs). Koncertā ieplānoti arī "ļoti īpaši viesmākslinieki".

"Song Machine Live From Kong" būs dzirdamas dziesmas no jaunā grupas albuma "Song Machine Season One: Strange Timez", kā arī pašu "Gorillaz" dalībnieku iemīļotākās kompozīcijas. Koncerts notiks "Kong Studios" pagrabos, līdz ar to ļaujot ikvienam klausītājam ieskatīties "Gorillaz" pasaulē. Koncertu varēs noskatīties visā pasaulē, izvēloties piemērotāko laiku.

Koncerts un biļetes – www.gorillazlivenow.com.

Animētā grupa "Gorillaz" radās 2000. gadā, realizējot grupas "Blur" līdera Deimona Albarna un animatora, mākslinieka Džeimija Hjūleta ideju par virtuāliem tēliem populārajā mūzikā. Grupas pirmais albums "Gorillaz" tika izdots 2001. gadā tika pārdots vairāk nekā trīs miljonos kopiju un guva tādus panākumus, ka grupa iekļuva Ginesa Rekordu grāmatā kā "panākumiem visbagātākā virtuālā grupa". Līdz šim grupa izdevusi sešus studijas albumus un vairākas remiksu un b-pušu izlases. Grupa savā daiļradē sintezē hiphopu, elektroniku un pasaules mūziku. "Gorillaz" vairākkārt bijusi nominēta "Grammy" balvai, kā arī vienu reizi to saņēmusi – par dziesmu "Feel Good Inc."