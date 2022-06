Nedēļas nogalē būs Valmiermuižas etnomūzikas festivāls

Jau šonedēļ, 17. un 18. jūnijā, Valmiermuižas parkā notiks starptautiskais etnomūzikas festivāls, uz divām skatuvēm pulcējot izcilus mūziķus un grupas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā iepriekš ziņots, festivāla kulminācija būs dūdu un bungu grupas "Auļi" jaunās programmas "Sit, Jānīti!" pasaules pirmatskaņojums, ko pieteiks spāņu mākslinieka Jordi NN radītās uguns skulptūras iedegšanas rituāls igauņu skaņu mākslinieka Silver Sepp pavadījumā.

Kā norāda festivāla rīkotāji no Valmiermuižas kultūras biedrības, uguns skulptūras iedegšana ierasti ir viens no gaidītākajiem festivāla notikumiem. Šogad Jordi NN radītā vairāk nekā četrus metrus platā un piecus metrus augstā koka un metāla konstrukciju skulptūra veltīta brīvības un transformācijas tēmai un simbolizēs jaunu spēku iegūšanu pēc izaicinājumu pilna posma.

"Lai sasniegtu brīvību, ir jāiziet cauri pārmaiņu procesam, kas ne vienmēr ir patīkami vai vienkārši. Tas bieži ir saistīts ar bailēm, sāpēm un zaudējumiem. Šo ideju skulptūrā vizuāli iemieso inteliģentā medību putna piekūna veidols, kas, skulptūrai sadegot, pārvērtīsies pelnos un kā fēnikss pacelsies no tiem jau spēcīgāks un transformējies. Kad transmutācija cauri ugunij būs notikusi, parādīsies metāla struktūra – koks sadeg un izplēn pelnos, bet metāls kā dvēsele paliek, tā ir būtība, kuru var veidot, liekt, bet tas paliek, caur uguni tā izturība pat pieaug. Savukārt no tā izceļas jauna cerība – brīvība," par šī gada uguns skulptūru stāsta tās autors, mākslinieks Jordi NN no Spānijas.

Jordi NN ir strādājis iepriekš arī Lietuvā, Spānijā, Taivānā, Horvātijā, Islandē un citviet un savos darbos bieži runā par kādas vietas, cilvēku vai kultūras identitāti. Viņš izmanto vietējos rakstus, simbolus, mitoloģiju, zinātni, dabu un vidi un cenšas rādīt to, kas cilvēkam ir tieši acu priekšā, bet ko nevar ieraudzīt, ja atrodamies pārāk tuvu. Ir jāatkāpjas, jādistancējas no parādības, lai redzētu kopainu, kopskatu vai pilnīgo rakstu.

Uguns skulptūras iedegšanu pavadīs igauņa Silver Sepp muzikālais noformējums. Kā vēsta festivāla rīkotāji, viņš ir dēvējams ne tikai par mūziķi, bet par īstu skaņu mākslinieku un varbūt pat skaņu burvi – viņš ievērību izpelnījies ar saviem unikālajiem, paštaisītajiem fantāzijas instrumentiem, kas nereti izgatavoti no otrreiz pārstrādātiem materiāliem.

"Silver Sepp ir radījis gluži patīkami skanošu instrumentu no naglām, spēlējis uz kanalizācijas caurulēm, velosipēda priekšējā riteņa, kā arī uz slēpēm. Viņš var likt iedziedāties ikvienam priekšmetam. Par to būs iespējams pārliecināties arī festivāla pirmajā dienā, kad viņš uzstāsies igauņu-latviešu dzejas samitā kopā ar dzejniekiem Guntaru Godiņu, Kristīnu Ehinu un Contra," raksta rīkotāji.

Līdz ar uguns skulptūras iedegšanu, 18. jūnijā īsi pirms pusnakts, pulksten 23.40, uz skatuves kāps enerģiskā dūdu un bungu grupa "Auļi" un spēlēs savu jauno Jāņu programmu "Sit, Jānīti!", ļaujot ielīgoties gaidāmajos vasaras saulgriežos. Kā vēstīts, jaunā Jāņu programma tapusi sadarbībā ar tuviem un tāliem viesmāksliniekiem, tostarp kopā ar Madagaskaras saules pilno Kilema un jodelēšanas meistaru Albīnu Paulus no Austrijas.

Pēcpusdienā, sākot ar pulksten 15.30, festivāla apmeklētājus pārsteigs inovatīvais poļu dāmu trio "Sutari" ar rīvēm un nažu asināmajiem, pašmāju virtuozi "Arcandela", muzikālā banda "Rahu the Fool", tumšā folka un kantrī grupa "Juuk", postfolka grupas "TKP" (Julgī Stalte, Ēriks Zeps un draugi), "Laiksne", "Ududu" un ukraiņu bandūriste Darja Leleko. Festivāla izskaņā gaidāms jaunums – etnodisko, kur Dīva Reiznieka un Kaspara Zaviļeiska vadībā tradicionālā mūzika savīsies ar mūsdienīgiem ritmiem.

Dienas laikā, līdz ar muzikālu baudījumu būs pieejams arī bagātīgs mājražotāju piedāvājums un plaša meistarklašu programma lieliem un maziem. Būs teātra izrāde "Kaka un pavasaris", kā arī kino telts, kurā vakarā varēs noskatīties latviešu filmas "Baltu ciltis" un "Ragana".

Valmiermuižas etnomūzikas festivālu rīko Valmiermuižas kultūras biedrība un Kultūras menedžmenta centrs "Lauska".